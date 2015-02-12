رُعبٌ على كتف الهضَبة

«ما كان الرفق فى شىء إلا زانه ولا نُزع من شىء إلا شانه»، يتبادر هذا الحديث الشريف إلى خاطرى، ليس فقط كدعوة لنبذ العنف فى كل ما يخص السلوك والمعاملات البشرية، بل أيضا كمقياس للصلاحية فى الأنشطة البشرية جميعاً، ومنها أمور العلم والتكنولوجيا. وقد كتبت مقال اليوم قُبيل توارُد أنباء «الاتفاق المصرى- الروسى على إقامة مفاعلين نوويين فى الضبعة»، وجاء من يسألنى: «هل ستصمت الآن لأنك تحب روسيا؟»، فرمقت السائلَ متألما، ليس لسوء ظنه بى، ولكن لقسوة المفارقة، فأنا أحب روسيا، نعم، أعشق الأدب الروسى، وأعتبر كلاسيكياته قمماً فى كل العصور، وتسحرنى كنوز علمية تشرَّفتُ بنهل شىء منها فى خزانة العلوم الروسية الباهرة، ويفتننى البشر المتفردون بمزج الشرق والغرب فى تكوينهم الحضارى والإنسانى، لكن هذا الحب لن يوقفنى عن مناهضة الطاقة النووية الانشطارية، إذ تجىء منهم، فأنا أراها طاقة شريرة مهما قدمت من فوائد عابرة، فهى حتى فى تطبيقاتها السلمية نموذج للعنف الذى لن ينتهى إلا بالخسارة، مقارنةً بالرفق الماثل فى بديل متاح لدينا أكثر من غيرنا، وهو الطاقة الشمسية، التى لا تقتضى منا إلاَّ مجرد الرشادة والترشيد والدأب، لتجُبَّ تلك الطاقة النووية الانشطارية المتغطرسة والخطِرة والناضبة. وسأظل مع الرفق ضد العنف.. كله!

«الأرض كبيرة للغاية، وكذلك الألواح التكتونية المكونة لقشرتها الأرضية، لهذا يتصور البعض أن أى فعل بشرى لا يمكن أن يكون له تأثير ما على حركة هذه الألواح، لكن ثمة دلائل تتصاعد مؤكدة أن أفعالنا البشرية يمكن أن تقلق سكون هذه الألواح وتتسبب فى إحداث الزلازل» ــ بهذا المدخل تحدث العالم «كريستيان كلوس» فى لقاء جمعية الجيوفيزيائيين الأمريكية خريف العام 2006، والذى كشف خلاله عن مسؤولية عمليات استخراج الفحم بشراهة مفرطة من مناجمه عن إحداث الزلازل، ومنها زلزال «نيوكاسل» فى أستراليا عام 1989 الذى بلغت شدته 5 درجات على مقياس ريختر، والذى برغم صغره مقارنة مع الزلازل الأخرى المدمرة، إلا أنه تسبب فى مقتل 13 إنساناً، فإزالة الفحم والصخور والمياه من جوف الأرض، يمكن أن تسبب مزيداً من إجهاد قشرة الأرض وتطلق الزلازل. كما أن هناك احتمالات لإطلاق زلازل يسببها استخراج الغاز والنفط، وحقن وحبس ثانى أكسيد الكربون فى باطن الأرض، واصطناع خزانات مياه عملاقة خلف السدود».

1ـ وصدق النذير:

لم تمض سنتان على هذا الحديث لعالم الزلازل الأمريكى، حتى صحّت تنبؤاته، فقد وقع زلزال مدمر قوته 7.9 درجة على مقياس ريختر فى مقاطعة «سيشوان» الصينية وأدى إلى مقتل 80 ألف إنسان، وثبت أن سببه سد «زيبينجبو» العملاق، الذى أقيم على مقربة 500 متر من صدع أرضى، وكان مركز الزلزال على مسافة 5.5 كيلومتر من موقع السد. وقد صر ح «فان زياو»، كبير مهندسى إدارة الجيولوجيا والمناجم فى «شينجدو» الصينية، أن هذا السد البالغ ارتفاعه 120 متراً، بدأ ملؤه عام 2004، واكتمل امتلاؤه بعد ذلك بسنتين، مما يُعدَّ مفرط السرعة بالنسبة لخزان بهذا العمق، وبرغم أن الوزن الهائل لمليارات الأمتار المكعبة من المياه لا يكفى بذاته لإحداث الزلزال، إلا أن هذه الكتلة من المياه لا تلبث حتى تتسرب عميقاً فى الصدع وتتسبب فى انزلاق الألواح التكتونية فيحدث الزلزال. وقد كشف «فان زياو» عن حدوث هذا التسرب فعلياً، لأن مستوى ارتفاع المياه فى الخزان خلف السد أظهر هبوطاً مفاجئاً وسريعاً قبل وقوع الزلزال بيومين فقط، مما يقطع بعلاقة السد بهذا الزلزال.

هذه العلاقة أكدها الدكتور «جوهارى» فى ورقة بحثية قدمها فى لقاء اللجنة العالمية للسدود، تضمنت تفسيراً للظاهرة المسماة «الهزات الزلزالية التى تُحدثها خزانات السدود»، والتى يشار إليها اختصاراً (RIS)، وجاء بها أن كتلة المياه الضخمة تشكل ضغطاً زائداً على الشقوق والصدوع الدقيقة فى الأرض بموقع الخزان أو بالقرب منه، وعندما تزداد الضغوط على الصخور تصير المياه المتسربة حولها بمثابة عامل انزلاق تتحرك عليه فى الفالق الذى يكون بالأساس واقعاً تحت إجهاد مزمن لكنه مُقيَّد باحتكاكات خشونة سطوح الصخور مع بعضها البعض، ومع تزليق المياه لهذه السطوح تتحرك الصخور وينطلق الزلزال. وقد استقر علمياً أنه ليس بالمستطاع التنبؤ بإحداث السدود للزلازل، حيث إن لكلٍ منها بنية جيولوجية خاصة، لكن اللجنة العلمية رجَّحت أن أى سد يزيد ارتفاعه على 100 متر يمكن أن يكون سبباً فى حدوث الزلازل!

2ـ على كتف الهضبة:

عند النقطة الأخيرة لابد أن يستعيد الذهن بقلق ما هو منشور عن سد النهضة الإثيوبى عدا التأثير على حصتنا المعتادة من المياه القادمة من الهضبة الإثيوبية ــ فهو يرتفع حتى 170 متراً، مُحتجِزاً فى الخزان وراءه 74 مليار متر مكعب من المياه، يتسرب منها 15 ـ 20 ملياراً فى عمق الأرض، تزيد الفراغ فى الفوالق الأرضية مهما كانت صغيرة، فتتحرك الصخور مع اندفاع المياه، و.. تحدث الزلازل.

هل هناك شبح مخاطر أبشع من ذلك؟ نأمل ألا تكون هذه البشاعة واردة، وإن كان الحرص واجباً، والتحسب للمستقبل أوجب، فالأمر غريب بالفعل، فمنذ عشرات السنين يتردد القول: «إن زمن الجراحات الكبرى فى جسم الطبيعية قد ولَّى»، والسدود العملاقة هى أشهر هذه الجراحات فى جسم الطبيعة، وقد صارت ممجوجة ومرفوضة بيئياً، بينما أضحت البدائل المتمثلة فى السدود الصغيرة المتعددة أوفق وأرفق، وهذا ما تؤكده خبرة آلاف السنين لدى أعظم مهندسى تشييد السدود فى العالم: «القندس»، وهو اسم يستدعى إلى الخاطر رواية جميلة وضاغطة الحزن والأسى بهذا الاسم، ولا أستطيع إلا أن أستدعى فتنتها، بينما تفتننى براعة، وإنسانية، ورفق.. القندس!

3ـ هندسة وقندسة:

«فى حياة أخرى، كان جدنا الأكبر قندساً ولا شك، ولو أنى اكتشفت ذلك مبكراً لوفرت على نفسى عمراً من التعب والشجار والغضب والعقوق والسخرية. لكن ما أدرانى أن ثمة حيواناً يشبهنا فى النصف الآخر من العالم؟». أقرأ تلك السطور من رواية «القندس» للكاتب السعودى الشاعر محمد حسن علوان، فأهتف من زاوية الرؤية العلمية: يحيا الأدب!

يحيا الأدب الذى يتلمس برهافة الشعر وحدس الوجدان مُشتركات بين كل الكائنات، ومجازات تنسف أعلى الحواجز بين الحى والحى، حيث تتجلَّى وحدة الخلق فى تشابه المخلوقات، وبقدرة الروح المترنمة، يستطيع روائى شاعر فى هجير الصحراء العربية أن يكشف عن ظهور كائن من أقصى شمال العالم فى حيوات أدنى الجنوب، ويُجلِّى عبر التشابهات، عمق التباينات.

فى الرواية المكتوبة بشعرٍ فى النثر بديع، معالجةُ صقيعٍ نفسى لجماعة بشرية تحيا فى إحدى أكثر مدن العالم حرارة، وكأنه استخدم سمات حيوان القندس المادية ليقرأ قسمات أبطاله المعنوية، هكذا استطاع أن يجلب حيواناً عجيباً من بحيرات المنطقة تحت القطبية، ليستعرض فرادته فى رمال صحراء الجزيرة، ويكشف لا عن تناقضات حيوان القندس، بل عن مأساة تشويه القندسة داخل البشر.

4ـ عسير على البر قدير فى الماء:

والقندس BEAVER، قارض مائى مشهور بأنه مهندس فطرى فى بناء السدود عبر أنهار أقصى شمال الدنيا، يشبه أرنباً كبيراً بذيل جلدى مفلطح، طويل عريض، يستخدمه كرفاس دفعٍ فى الماء، وكمضرب يلطم به وجه البحيرة، فيُصدِر دوياً ورشاشاً يخيف بهما من يخيفونه فى الماء أو خارجه. قوادمه الأمامية خفيفة ضعيفة وقوائمه الخلفية سمينة قوية بأقدام مُكفَّفة، مَشيُه على البر عسير، لكنه فى الماء سباح وغطاس لا يُبارى. بفمه أربعة قواطع أمامية بارزة ومشطوفة الحواف كما شفرات أزاميل حادة قوية، ينحت بها جذوع أشجار الحور والدلب مثل قاطع أشجار محنك، يمكنه نحر جذع قطره ثلاثون سنتيمتراً فى ساعة واحدة، وبدِقة تجعل الجذع لا يهوى عليه عند سقوطه، بل يقع بعيداً عنه وعلى حافة الماء، فيسهِّل عليه تقطيعه إلى أجزاء يتيسر جرها بأسنانه على البر، ثم سحبها طافية إلى حيث يُهندس سدَّه المدهش، ويكون ذلك فى ذروة الصيف لكن القصة تبدأ فى الربيع.

5ـ ترويض الربيع المتوحش:

لا يكون الربيع بديعاً أبداً عند القنادس تحت أقدام سلسلة جبال روكى فى أقصى الشمال الغربى الأمريكى، فذوبان الثلوج التى تراكمت بكثافة على هذه الجبال طوال ستة شهور كاملة، ينحدر فيضاناً هادراً نحو السفح، وتُفجِّر فى مجرى الأنهار الغافية جنون تيار مُكتسِحٍ، يكون أهون ما يكتسحه تلك السدود الصغيرة التى شيدتها القنادس، وما أن يُخرِّب جنون النهر سداً من تلك السدود، حتى يهدد الطوفان بيت القندس المُتوضِّع فى حِمى السد. تصارع القنادس الصغيرة رعب الانجراف والغرق، ويتمزق القندسان الأبوان ما بين مهمة إنقاذ الصغار وإنقاذ البيت، ينقلان صغارهما الأضعف إلى مأمنٍ على البر، وفى النهر يقاتلان مع أبنائهما الأكبر فوران المياه، مرممين ما تخرب من سدهما بجلَد لا يلين.

إنها تراجيديا الربيع الشمالى التى لا تؤذن فقط بترميم سدود الآباء القديمة، بل تومئ للأبناء الأكبر الذين قضوا أكثر من عام تحت رعاية الأبوين، بأن وقت الفطام عن تلك الرعاية قد حان، وحان أوان الاستقلال والرحيل، ليبنى كل منهم سدَّه الخاص، ويبتنى فى حضن هذا السد بيته، يُنشئ أسرة جديدة تكرر تاريخ الأجداد، بُناة السدود الأعظم فى مملكة الحيوان، بل فى كل ممالك الأحياء على كوكب الأرض.

فى رحلة استقلاله الربيعية القاسية، يمضى القندس الشاب بعيداً مع جريان النهر المندفع، حتى يرسو على جزيرة آمنة يلاقى فيها نصفه الآخر، قندسة شابة تشاركه بقية الرحلة بلا رحيل، بل بمكوث فى المكان الذى ألَّف بينهما. تمتد فترة اختبار عمق الألفة طوال الصيف الرغيد تحت السماء المكشوفة، حتى يتأكد كلٌّ من القندسين الشابين أن الآخر هو اختيار حياته، فيشرعان مع انحدار الصيف فى بناء سدهما المشترك الذى يحمى بيت الزوجية، ويكتشفان على أبواب الخريف أن ليس أمامهما غير أسابيع قليلة لإنجاز المهمة. يكون جريان النهر قد تطامن، وإن كان هبوب الرياح أبرد.

6ـ بيت الزوجية فى دوحة الماء:

معاً يُسقطان الأشجار العالية فى عمل يوصل الليل بالنهار، يقطعان بأسنانهما الماضية المصبوغة بحمرة اللُّب جذوع الأشجار ويفصلان الأغصان عن الجذوع، فى البدء يرصفان قاعدة السد بالحصى المدور الثقيل فى حِنكة، وعلى الحصى يُقيمان قطع الجذوع الأغلظ فى نسق جمالونى كنجَّارين ماهرين، وفوق الجذوع يرصان الأغصان الخِفاف، تصميم يعترض تسارع تيار الماء دون أن يعيقه، ويستجيب لمتغيرات منسوب النهر ارتفاعاً وانخفاضاً بطفو الجذوع والأغصان، فيصير السد متحركاً، يصعد ويهبط بدقة «هيدروليكية» لم يستطعها أى مهندس للسدود من البشر فى كل تاريخ بناء السدود.

ها قد أكمل القندسان الزوجان الشابان بناء سدهما، وأمام السد تنبسط واحة من سكينة الماء، وفى هذه السكينة يصير ممكناً أن يُشيِّدا بيتهما بهندسة تتمم عبقرية نوعهما فى بناء السدود، فهما يختاران وسط واحة المياه فى حضن السد تلة مرتفعة، يغطيانها بطبقات من الأغصان فوق الأغصان حتى تبرز فوق سطح الماء، هذه أرض البيت، وعلى هذه الأرض يقيمان البيت نفسه، جدرانه من الجذوع الطويلة تتكئ على القاع وترتفع مثل جدران الكوخ فوق تلة الأرض، يُدَهِّكان الجدران بالطين الذى ييبُس ليحميهما ويحمى ذريتهما من انهمار ثلوج الشتاء المُنذِر والصقيع المُنتظَر، ولا ينسيان أن يتركا فى قمة الكوخ المخروطى فتحة للتهوية! أما مداخل البيت فهى مصممة ليعبرها أصحاب البيت دون سواهم من وحوش البر والبحر القطبية الهائمة والعائمة، فتحات سِرِّية يستحيل إدراكها إلا بالغوص حتى القاع، ثم العبور خلال أنفاق تحت القاع حفرها الزوجان الشابان بالأسنان والمخالب، لتنتهى هذه الأنفاق بصعود مباغت إلى قلب الحِمى، والحميمية!

7ـ وإذا تقندش البشر:

فى رواية «القندس» البديعة الأليمة، يضاهى الكاتب محمد حسن علوان بين القنادس والبشر، فيضع يده على الافتراق الأعمق بين الشبيهين إذ يقول: «صرنا عائلة قلقة، وحذره، فظة وباردة، ونفعل ما تفعله القنادس تماماً: عندما يقرض القلق عظامنا نقرض بقية الأشياء، وعندما نجمع بعض الحكمة نشرع فى بناء السد. الشىء الوحيد الذى لا نجيده مثلها هو اهتمامنا ببعضنا رغم أنَّا أقمنا فى بيت واحد مثلما تعيش هذه الحيوانات القارضة تحت آلاف الجذوع القديمة».

هكذا يصل الروائى الماهر إلى جوهر الموافقة/ المفارقة، عندما يفضح الغباء الروحى فى السدود التى يرفعها البشر من حولهم لينفصلوا عن بعضهم البعض فى تكارُه، مقابل الذكاء الفطرى الحى فى السدود التى تشيدها القنادس حماية لسكينة بيوت تواصُلِها والمَحبة. أُسر بشرية مفككة تحت أسقف خرسانية صماء فى مدن البشر، وأسر مترابطة أشد الترابط تحت أسقف الأغصان وسط بحيرات القنادس. والحاصل أن القنادس تعيش كامل أعمارها دون أن تُخادع العالم أو يخدعها برغم عنف الطبيعة الشمالية، بينما قنادس روايتنا الجنوبيون تنقصف أعمارهم وتتغضن قلوبهم وهم يُخادعون بعضهم البعض، من وراء سدود يحبكونها حول أنفسهم بعناد وغباوة، حتى يبهتهم أن جُزرهم المنعزلة بكل مظاهرها الوارفة، لم تكن غير كذبة، أو محض سراب!.