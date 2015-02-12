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القضاء الاداري يحيل دعوي وقف الانتخابات البرلمانية للقاهرة لعدم الاختصاص‎

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القضاء الاداري يحيل دعوي وقف الانتخابات البرلمانية للقاهرة لعدم الاختصاص‎ القضاء الاداري يحيل دعوي وقف الانتخابات البرلمانية للقاهرة لعدم الاختصاص‎


> قضت محكمة القضاء الاداري بمجلس الدولة بقنا برئاسة المستشار ابراهيم   جلال ابراهيم وعضوية المستشارين أحمد عبدالعظيم وعبدالواحد محمد وامانة  سر علي محمد اليوم ” الأربعاء ” بتحويل دعوي وقف أنتخابات مجلس النواب  الى الدائرة الاولى لمحكمة القضاء الإداري بالقاهرة لعدم الإختصاص .

تعود وقائع القضية الى الدعوي القضائيه المقامة برقم 6719 من محاميان   مقيمان بالبحر الأحمر والمطالبين فيها بوقف انتخابات مجلس النواب ، و بتفعيل القانون رقم 344 لسنة 52 19 وتعديلاته بشأن إفساد الحياه السياسيه   مع الزام الدولة والنائب العام بتفعيل اجراءات القانون ووقف انتخابات  برلمان 2015 ، لعدم تحديد دواير جنائية خاصة بالمحاكمات التى تهتم   بإفساد الحياة السياسية.

 

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