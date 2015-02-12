القضاء الاداري يحيل دعوي وقف الانتخابات البرلمانية للقاهرة لعدم الاختصاص‎



> قضت محكمة القضاء الاداري بمجلس الدولة بقنا برئاسة المستشار ابراهيم جلال ابراهيم وعضوية المستشارين أحمد عبدالعظيم وعبدالواحد محمد وامانة سر علي محمد اليوم ” الأربعاء ” بتحويل دعوي وقف أنتخابات مجلس النواب الى الدائرة الاولى لمحكمة القضاء الإداري بالقاهرة لعدم الإختصاص .

تعود وقائع القضية الى الدعوي القضائيه المقامة برقم 6719 من محاميان مقيمان بالبحر الأحمر والمطالبين فيها بوقف انتخابات مجلس النواب ، و بتفعيل القانون رقم 344 لسنة 52 19 وتعديلاته بشأن إفساد الحياه السياسيه مع الزام الدولة والنائب العام بتفعيل اجراءات القانون ووقف انتخابات برلمان 2015 ، لعدم تحديد دواير جنائية خاصة بالمحاكمات التى تهتم بإفساد الحياة السياسية.