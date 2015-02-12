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عودة الدوري - الإسماعيلي يطالب برجوعه من أجل 7 ملايين فرد

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عودة الدوري - الإسماعيلي يطالب برجوعه من أجل 7 ملايين فرد عودة الدوري - الإسماعيلي يطالب برجوعه من أجل 7 ملايين فرد

تم تأجيل الدوري لأجل غير مسمى من جديد في أعقاب سقوط 22 مشجعا على الأقل ينتمون للزمالك قبل مباراة فريقهم مع إنبي.. فما سيكون مصير البطولة؟

FilGoal.com ذهب لسؤال بعض مشاهير الكرة المصرية وطرح عليهم سؤال ما رأيك في مسألة عودة الدوري؟

في الإسماعيلي أجاب أحمد عبد الحليم عضو مجلس إدارة الدراويش "يجب عودة الدوري خلال موعد أقصاه أسبوع وبدون

جماهير".

وأضاف "هذا أمر ضروري لأنها تحافظ على حقوق 7 ملايين فرد يعملون في النشاط الرياضي وستضيع مع إلغاء النشاط".

فتحي بلبل المدير التنفيذي للإسماعيلي اتفق مع عبد الحليم وقال "لا بد من استئناف الدوري لأنها سمعة بلد، وسيأثر علينا في البطولات الإفريقية".

وأضاف "قرار عودة الجماهير كان متسرعا وغير مدروس وكان من المفترض أن يتم تأجيله، أبلغت الجهات الإدارية بأننا لن نستطيع تأمين الجماهير".

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