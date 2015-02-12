محمود بكر: من أعاد الجماهير هو المخطئ.. واتحاد الكرة سعداء بالكراسي فقط

يرى محمود بكر المعلق الكروي الكبير أن المخطئ في كارثة الدفاع الجوي هو من اتخذ قرارا بعودة الجماهير وهو يعلم أن البلد ليست جاهزة بعد.

وكان 22 مشجعا على الأقل للزمالك قد سقطوا ضحايا لكارثة الدفاع الجوي قبل مباراة فريقهم أمام إنبي يوم الأحد الماضي.

وقال محمود بكر لـFilGoal.com "المسؤول عن الكارثة؟ من اتخذ قرارا بعودة الجماهير كما حدد عددا معينا لهم فالشرطة تأقلمت على ذلك وبالتالي فوجئوا بالأعداد الكبيرة التي حضرت".

وأضاف "اتحاد الكرة سعيد بما يحدث لا يهمه سوى مقاعدهم، كل شئ يعيده للأمن الذي ينظم بطولة الدوري".

وعن عودة بطولة الدوري أكد محمود بكر أن المسابقة يجب أن تستكمل حالا.