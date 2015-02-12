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دويدار: نعيش في جحيم منذ 3 أيام وألوم على عمر جابر

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دويدار: نعيش في جحيم منذ 3 أيام وألوم على عمر جابر دويدار: نعيش في جحيم منذ 3 أيام وألوم على عمر جابر

قال أحمد دويدار مدافع الزمالك أن لاعبي الفريق يعيشون في جحيم منذ 3 أيام بسبب الانتقادات التي تعرضوا لها لخوضهم المباراة أمام إنبي وذلك على الرغم من سقوط 22 مشجعا على الأقل في محيط استاد الدفاع الجوي.

وقال دويدار في تصريحات تليفزيونية "أرجو عدم المزايدة على لاعبي الزمالك فنحن نعيش في جحيم منذ 3 أيام ، لسنا كفار حتى نلعب ونحن نعلم أن هناك أموات خارج الملعب".

وأضاف "ثم نحن كنا في الملعب ولا نعلم شيئا لماذا لم يتسائل أحد عن عدم انسحاب 10 ألاف مشجعا هتفوا لنا الدوري يا زمالك، وألوم على عمر جابر أنه كان يعلم ولم يقل فنحن كنا نجري الإحماءات معه ونتحدث عن المباراة".

وكان 22 مشجعا منتمين للزمالك قد سقطوا ضحايا في كارثة الدفاع الجوي قبل مباراة فريقهم مع إنبي بالدوري المصري.

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