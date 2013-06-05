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محمد حفظي لـ"الوطن": واجهنا صعوبات في تنظيم الدورة الحالية من مهرجان الإسماعيلية الدولي

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محمد حفظي لـ"الوطن": واجهنا صعوبات في تنظيم الدورة الحالية من مهرجان الإسماعيلية الدولي محمد حفظي لـ"الوطن": واجهنا صعوبات في تنظيم الدورة الحالية من مهرجان الإسماعيلية الدولي

كتب : محمد عبد الجليل الأربعاء 05-06-2013 18:53

قال السيناريست والمنتج محمد حفظي، مدير مهرجان الإسماعيلية الدولي للسينما التسجيلية، أن الدورة الحالية ستشهد تقديم مجموعة من أفلام العرض الأول من بعض الدول العربية والأوروبية.

وأضاف حفظي، في تصريح خاص لـ"الوطن"، "حرصنا في تلك الدورة على أن يتم تفعيل مشاركة جمهور الإسماعيلية في فعاليات المهرجان بشكل أكبر، لتكون تلك الدورة بمثابة كرنفال سينمائي يسهم في تطوير الثقافة السينمائية لدى الجمهور المصري".

وأبدى حفظي، تأييده للكلمة التي ألقاها المخرج مجدي أحمد علي، باسم المثقفين المحتجين على وزير الثقافة ومحاولات الأخونة المستمرة، وقال حفظي "نشكر لهم إعلانهم لتأييدهم للمهرجان ومساندته، ومن حقهم التعبير عن رأيهم وموقفهم الذي نتفق معهم فيه".

وأشار حفظي إلى أن دورة المهرجان هذه واجهت الكثير من الصعوبات في التنظيم، نتيجة الظروف الاقتصادية والسياسية التي تمر بها البلاد، وإن كان ذلك لم يمنع من حرصهم على خروج تلك الفعاليات بصورة أفضل تليق باسم المهرجان وتاريخه وكذلك باسم محافظة الإسماعيلية المدينة الباسلة والعريقة.

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