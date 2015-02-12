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5 قرارات من مجلس الزمالك في أول اجتماع بعد حادث الدفاع الجوي

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5 قرارات من مجلس الزمالك في أول اجتماع بعد حادث الدفاع الجوي 5 قرارات من مجلس الزمالك في أول اجتماع بعد حادث الدفاع الجوي

خرج مجلس إدارة الزمالك بخمسة قرارات في أول اجتماع بعد حادث ملعب الدفاع الجوي الذي راح ضحيته 22 مشجعا يوم الأحد الماضي.

وسقط 22 مشجعا لنادي الزمالك في الاشتباكات التي وقعت بينهم وبين قوات الأمن قبل لقاء الفريق الأبيض أمام إنبي في الدوري في ملعب الدفاع الجوي.

وعلم FilGoal.com أن مرتضي منصور رئيس النادي ومجلس إدارته خرجوا بخمسة قرارات جاءت على النحو التالي.

أولها هو تشكيل لجنة قانونية من النادي لمتابعة التحقيقات حول ملابسات الحادث.

ويشكل النادي لجنة من رموز الزمالك للقيام بزيارات لعائلات الضحايا ودعمهم معنويا.

كما صدق مجلس إدارة الزمالك على إنشاء صندوق لدعم أهالي الضحايا.

فيما يتم وضع صور الشهداء في أنحاء النادي وتسمية بعض المنشأت باسمائهم.

وأوضح المجلس أنه سيتحمل تكاليف القضايا التي قد يرفعها أقارب الضحايا ضد أي جهة في حالة رغبتهم في ذلك.

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