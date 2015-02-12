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الزمالك: عمر جابر مستمر في النادي .. ونبحث عقوبته قريبا

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الزمالك: عمر جابر مستمر في النادي .. ونبحث عقوبته قريبا الزمالك: عمر جابر مستمر في النادي .. ونبحث عقوبته قريبا

أكد مجلس إدارة الزمالك استمرار عمر جابر في صفوف الفريق رغم رغبة اللاعب بترك النادي بعد سقوط 22 قتيلا من مشجعي الأبيض يوم الأحد.

وسقط 22 مشجعا لنادي الزمالك في الاشتباكات التي وقعت بينهم وبين قوات الأمن قبل لقاء الفريق الأبيض أمام إنبي في الدوري في ملعب الدفاع الجوي.

وقال أحمد مرتضى منصور في تصريحات لـFilGoal.com في الساعات الأولى من صباح الخميس: "عمر جابر مستمر مع الفريق ولا صحة لتقارير فسخ تعاقده".

وأضاف "سنبحث عقوبته في الأيام القليلة المقبلة".

وكان عمر جابر قد رفض المشاركة في مباراة الزمالك وإنبي بعد علمه بسقوط ضحايا، مما أشعل غضب زملاءه عقب معرفتهم بحقيقة وفاة بعض المشجعين، وأدخله في صدام مع مجلس الإدارة برئاسة مرتضى منصور.

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