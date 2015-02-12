العيسى يفتتح مؤتمر جدة العلمي الأول لوزارة الداخلية

نيابة عن صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن نايف بن عبدالعزيز ولي ولي العهد النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية افتتح المشرف العام على الإدارة العامة للخدمات الطبية بوزارة الداخلية الدكتور أحمد بن محمد العيسى، مؤتمر جدة العلمي الأول لوزارة الداخلية والذي تنظمه الإدارة العامة للخدمات الطبية بالوزارة، ويستمر يومين. وذلك بفندق هيلتون تحت عنوان «طرق مكافحة ومعالجة داء السكري في المملكة العربية السعودية»، بحضور ومشاركة علمية بارزة من داخل وخارج المملكة لمناقشة المستجدات الوقائية والعلاجية فيما يخص داء السكري.

بعد ذلك ألقى الدكتور أحمد العيسى كلمة اعرب فيها عن سعادته بافتتاح المؤتمر نيابة عن صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن نايف بن عبدالعزيز والذي كان ولا يزال داعما وموجها لكل ما من شأنه الوصول إلى خدمة طبية متقدمة على كافة الأصعدة، مؤكدا أن المؤتمر يتطرق لأحد أهم المواضيع التي تهم قطاع الصحة في بلادنا بصفة عامة.

من جانبه، نوه الرئيس التنفيذي للمؤتمر والمشرف على مركز صحي قوى الأمن بجدة الدكتور مشاري بن فرج العتيبي، برعاية الأمير محمد بن نايف للمؤتمر وموافقته على إقامته بشكل سنوي، بحيث يتغير العنوان في كل عام لإلقاء الضوء على أكثر المواضيع أهمية في مجتمعنا مما يعود بالفائدة المرجوة على الشأن الصحي في بلادنا.

وبين أنه تم في هذا العام اختيار مرض السكري لأهميته وتأثيره على شريحة كبيرة من المجتمع السعودي، حيث يحاضر فيه العديد من المتخصصين من ذوي الخبرة في داء السكري، مشيرا إلى أن اللجان المنظمة للمؤتمر لا تزال تعمل جنبا إلى جنب لإنجاحه وتحقيق الأهداف المرجوة وهي تبادل الخبرات العلمية والصحية في علاج داء السكر من خلال المحاضرات وورش العمل، والاطلاع على التقنيات الوقائية والعلاجية الحديثة في هذا المجال من خلال المعرض المصاحب الذي يحظى بمشاركة شركات ومؤسسات رائدة في هذا المجال. وكشف أن السكري من أكثر الأمراض المقلقة في المملكة لارتفاع عدد المصابين به، حيث وصلت النسبة إلى 25 بالمائة. وأوضح أن اختيار عنوان «مكافحة ومعالجة داء السكري في المملكة».

بعدها قام المشرف العام على الإدارة العامة للخدمات الطبية بوزارة الداخلية الدكتور أحمد بن محمد العيسى وكبار المسؤولين بجولة داخل المعرض الطبي المصاحب للمؤتمر.