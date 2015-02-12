149 طلباً للمشاركة بمسابقة سلطان بن سلمان لحفظ القرآن للأطفال المعوقين

استكملت الأمانة العامة لمسابقة الأمير سلطان بن سلمان لحفظ القرآن الكريم للأطفال المعوقين استعداداتها للدورة 19 للمسابقة والتي ستقام فعالياتها في جدة خلال الفترة من 25- 27 / 5 / 1436ه. الموافق 16 – 18 / 3 / 2015 م. للبنين والبنات.

وأوضح عوض الغامدي أمين عام جمعية الأطفال المعوقين «أن الأمانة العامة للمسابقة تلقت 149 طلباً للمشاركة في هذه الدورة من الجهات والمؤسسات التعليمية والخيرية من داخل المملكة وعدد من دول مجلس التعاون الخليجي ،منهم 92 طالباً و57 طالبة، مشيراً الى أن اللجان الفنية تواصل فحص هذه الطلبات وفقاً لشروط الاشتراك.

وقال الغامدي إن الاقبال على المشاركة في المسابقة يعكس أهمية مثل هذا النشاط كبرنامج لتأهيل ودمج الأطفال المعوقين، كما يجسد ثقة العديد من الجهات سواء من داخل المملكة او من خارجها في رسالة الجمعية ودورها، ومن جهة أخرى ويؤكد التفاعل المميّز مع أهداف المسابقة بفضل من الله تعالى ثم بدعم ورعاية صاحب السمو الملكي الأمير سلطان بن سلمان بن عبدالعزيز راعي المسابقة.

ومن جانبه قال عبدالعزيز بن عبدالرحمن السبيهين أمين عام المسابقة: «إن أعضاء الأمانة العامة للمسابقة اشادوا بالتعاون المتميز بين الجمعية ووزارة الشؤون الإسلامية ممثلة في جمعيات تحفيظ القرآن الكريم لمبادرتها في استيعاب الأطفال المعوقين في حلقات تحفيظ القران الكريم بالمساجد والجوامع بمختلف مناطق المملكة. مضيفا ان الاجتماع استعرض بعض مطبوعات الدورة الجديدة للمسابقة لمراجعتها ودراستها تمهيدا للموافقة النهائية عليها.