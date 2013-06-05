اليوم.. جمال عبدالحميد يصور "الركين" بمدينة الإنتاج

كتب : هند سعد الدين الأربعاء 05-06-2013 18:55

يصور المخرج جمال عبدالحميد اليوم، مسلسل "الركين"، من الساعة الثامنة مساء ببيت الأمة بحي جاردن سيتي بمدينة الإنتاج الإعلامي، ويستمر التصوير إلى الساعات الأولى من صباح غد. وكان المخرج، قد صور أمس بفندق "موفنبيك" بالمدينة أيضا.

مسلسل "الركين" تأليف وإخراج جمال عبدالحميد وإنتاج مدينة الإنتاج الإعلامي وبطولة محمود عبد المغني ولقاء الخميسي وحسن حسني وأحمد خليل وإيمان العاصي ومحمود الجندي ونهال عنبر وعبدالعزيز مخيون وفتوح أحمد، وتدور أحداثه حول "سايس" سيارات يعيش في حي شبرا، ولديه طموحات كبيرة يجد صعوبة في تحقيقها نتيجة الفساد الذي تعاني منه البلاد، لكنه يتمسك بتحقيق الأحلام وتخطي كل ما يواجهه من عقبات.