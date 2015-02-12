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مدير أمن الأقصر يكرم المحافظ السابق‎

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مدير أمن الأقصر يكرم المحافظ السابق‎ مدير أمن الأقصر يكرم المحافظ السابق‎

اقامت مديرية امن الأقصر حفل وداع للواء طارق سعد الدين محافظ الأقصر السابق  تقديرًا لجهودة فى خدمة ابناء المحافظة خلال تولية منصب المحافظ .

وقام اللواء حسام المناوى مدير امن الأقصر بتسليم درع المديرية لسعد الين فى حضور العديد من القيادات الامنية .

كان الدكتور محمد سيد بدر محافظ الأقصر الجديد قد زار الدكتور محمد بدر محافظ  الأقصر، مديرية أمن الاقصر اليوم الأربعاء، للتعرف على قيادات وضباط  المديرية، والاطلاع على آخر التطورات الأمنية والخطط الجديدة لتأمين المناطق  الأثرية والمنشآت الحيوية. وكان فى استقبال المحافظ بمقر مديرية الأمن، اللواء  حسام المناوى مساعد وزير الداخلية مدير أمن الأقصر، والقيادات الأمنية بالمديرية.

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