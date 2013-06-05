وائل كفوري وأدهم نابلسي في "دويتو" غنائي من إنتاج شركة "سوني"

كتب : نجلاء ابو النجا الأربعاء 05-06-2013 18:59

بعد انتهاء برنامج "إكس فاكتور" بفوز محمد الريفي على أدهم نابلسي، اتفقت شركة "Sony" مع أدهم على توقيع عقد لألبومين غنائيَّين، وتم الاتفاق المبدئي على التحضير هذا الأسبوع في الإعداد للألبوم الأول تحت إشراف وائل كفوري، الذي كان أدهم ضمن فريقه.

ويتردد بقوة أن وائل سيفرض مشاركة أدهم في بعض حفلاته المقبلة ما بين بيروت والأردن والمغرب، وقررت شركة "سوني" عمل دويتو غنائي بين وائل كفوري وأدهم نابلسي لتكون مفاجأة الموسم المقبل، للاستفادة من النجاح الذي حقّقه البرنامج، ولدعم موهبة أدهم التي آمن بها وائل كفوري

ونشر وائل كفوري هذه الأخبار عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك".