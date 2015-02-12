أخبار عاجلة

مساء الأنوار: لقطات خاصة .. كواليس النادي المصري في مطار القاهرة -
مساء الأنوار: لقاء خاص مع إبراهيم حسن في مطار القاهرة قبل السفر لمواجهة فريق كمبالا سيتي -
مساء الأنوار: بعثة المصري تغادر القاهرة استعداداً لمواجهة كمبالا سيتي الأوغندي -
مساء الأنوار: لقاء خاص مع نجوم النادي المصري القدامى -
سحر نصر: حريصون على أن تكون مصر جاذبة للاستثمار -
مساء dmc - د/ محمد فؤاد: صياغة العلاقات المصرية مع أي دولة تبدأ من الداخل -
مساء dmc - وكيل مجلس النواب: الرئيس يبذل مجهود شاق يتابعه العالم كله والصحف العالمية تنقل ذلك -
«موقفنا ثابت وعلاقتنا راسخة».. تفاصيل لقاء السيسي بأعضاء الكونجرس الأمريكي -
مساء dmc - وكيل مجلس النواب: زيارة الرئيس السيسي نقطة فاصلة في تاريخ العلاقة بين البلدين -
مساء الأنوار: مقابلات مع بعض لاعبي سموحة بعد الفوز على الزمالك -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. المال والاعمال
  4. أونا

ضابط سابق بـ ” المخابرات الحربية ” يكشف تفاصيل لقاءات النشطاء بـ ” المجلس العسكري “

Google+ Print
ضابط سابق بـ ” المخابرات الحربية ” يكشف تفاصيل لقاءات النشطاء بـ ” المجلس العسكري “ ضابط سابق بـ ” المخابرات الحربية ” يكشف تفاصيل لقاءات النشطاء بـ ” المجلس العسكري “

قال اللواء تامر الشهاوى، الضابط السابق بالمخابرات الحربية، إن المواطنين المدنيين، لا يعرفون طبيعة الحياة العسكرية، ولا يعرفون أن القوات المسلحة، تدار بطريقة ديمقراطية، لافتا إلى أن هذه الديمقراطية، تكون طبقا للمعنى العسكري، وليس بالطريقة المدنية المتعارف عليها.

وأضاف الشهاوى خلال لقائه على فضائية  ”صدى البلد”مساء أمس الأربعاء، ” الديمقراطية في القوات المسلحة تتحقق من خلال المستشارين الفنيين لكل قائد، ومن حق كل مستشار أن يبدى رأيه لقائده،”، مشيرا إلى أن الرأى النهائى، يكون للقائد العسكري، الذي يسمح للجميع أن يبدوا آراءهم.

وفى سياق آخر، أكد “الشهاوى”، أن النشطاء السياسيين، الذين رددوا هتافات “يسقط حكم العسكر”، بعد ثورة يناير، عقد معهم المجلس العسكري، 97 اجتماعا، حتى يتوصل لاتفاق بشأن مطالبهم، لافتا إلى أن المجلس العسكري، لم يجد هؤلاء النشطاء، متفقين على مطلب واحد، منوها إلى أنه لهذا السبب، امتدت المرحلة الانتقالية، من 6 شهور، إلى سنة ونصف.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا