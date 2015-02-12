ضابط سابق بـ ” المخابرات الحربية ” يكشف تفاصيل لقاءات النشطاء بـ ” المجلس العسكري “

قال اللواء تامر الشهاوى، الضابط السابق بالمخابرات الحربية، إن المواطنين المدنيين، لا يعرفون طبيعة الحياة العسكرية، ولا يعرفون أن القوات المسلحة، تدار بطريقة ديمقراطية، لافتا إلى أن هذه الديمقراطية، تكون طبقا للمعنى العسكري، وليس بالطريقة المدنية المتعارف عليها.

وأضاف الشهاوى خلال لقائه على فضائية ”صدى البلد”مساء أمس الأربعاء، ” الديمقراطية في القوات المسلحة تتحقق من خلال المستشارين الفنيين لكل قائد، ومن حق كل مستشار أن يبدى رأيه لقائده،”، مشيرا إلى أن الرأى النهائى، يكون للقائد العسكري، الذي يسمح للجميع أن يبدوا آراءهم.

وفى سياق آخر، أكد “الشهاوى”، أن النشطاء السياسيين، الذين رددوا هتافات “يسقط حكم العسكر”، بعد ثورة يناير، عقد معهم المجلس العسكري، 97 اجتماعا، حتى يتوصل لاتفاق بشأن مطالبهم، لافتا إلى أن المجلس العسكري، لم يجد هؤلاء النشطاء، متفقين على مطلب واحد، منوها إلى أنه لهذا السبب، امتدت المرحلة الانتقالية، من 6 شهور، إلى سنة ونصف.