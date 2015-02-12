إعفاء مواطني الدولة من تأشيرة دخول ألبانيا

أكد الدكتور نوري دومي سفير الجمهورية الألبانية لدى الدولة في أبوظبي أن حكومة بلاده أصدرت القرار رقم (30/30) بإعفاء مواطني دولة الإمارات العربية المتحدة من التأشيرة المسبقة لدخول ألبانيا، حيث أصبح منذ تاريخ 21 يناير 2015 إمكانية دخول جميع المواطنين الإماراتيين الدخول إلى الأراضي الألبانية من دون تأشيرة مسبقة وبجواز السفر العادي.

دعم العلاقات

وقال لـ«البيان»، إن قرار الحكومة الألبانية التي تسعى حالياً لعضوية الاتحاد الأوربي جاء بهدف دعم وتعزيز علاقات التعاون والشراكة مع دولة الإمارات، حيث تشهد العلاقات الثنائية بين البلدين تطوراً ملحوظاً خلال السنوات الماضية في كل المجالات، مؤكداً حرص بلاده على الاستفادة من تجربة دولة الإمارات في العديد من المجالات التجارية والاقتصادية والاستثمارية والسياحية.

وأشار إلى أنه على الرغم من عدم وجود خط طيران مباشر بين الإمارات وألبانيا حالياً إلا أن رحلات الترانزيت عبر الدول المجاورة مثل تركيا وصربيا وسويسرا وألمانيا ومقدونيا وإيطاليا وغيرها تستغرق من 6 ـ 7 ساعات جواً، مشيراً إلى أن تزايد السياح من الإمارات ودول الخليج لزيارة ألبانيا خلال الفترة المقبلة سيدفع شركات الطيران إلى تأسيس خطوط طيران مباشرة بين الإمارات والجمهورية الألبانية.

استثمار

ودعا السفير نوري المستثمرين ورجال الأعمال الإماراتيين والخليجيين إلى الاستثمار في ألبانيا في العديد من القطاعات خاصة مجال الاستثمارات السياحية، مؤكداً أن ألبانيا تعد من أجمل البلدان الأوربية، من حيث الطبيعة الغنية بالأشجار والنباتات والمعادن والمناطق السياحية والبحيرات، حيث تعد الثانية في العالم إنتاجاً للكروم والمياه العذبة وثلت أراضي ألبانيا (2.5 مليون) فدان هي مناطق غابات وتنمو نحو 3000 نوع من أنواع النباتات المختلفة فيها ويستخدم كثير منها للأغراض الطبية، مشيراً إلى أن ألبانيا تمتلك نحو 500 كيلو متر على البحر لم يستغل منها للسياحة حتى الآن سوى 15%.

وجمهورية ألبانيا هي إحدى دول إقليم البلقان الواقع في جنوب شرقي أوروبا يحدها من الشمال الغربي الجبل الأسود وكوسوفو إلى الشمال الشرقي ومقدونيا إلى الشرق واليونان من الجنوب والجنوب الشرقي، تطل البلاد على البحر الأدرياتيكي إلى الغرب وعلى البحر الأيوني إلى الجنوب الغربي. تبعد أقل من 72 كم عن إيطاليا عبر مضيق أورترانتو، الذي يربط بين البحر الأدرياتيكي والبحر الأيوني.