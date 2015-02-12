محلب: وضعنا خطة إصلاح شاملة للاقتصاد المصري

بحضور صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي،رعاه الله، ناقش إبراهيم محلب رئيس مجلس وزراء جمهورية مصر العربية تجربة الدولة في استشراف المستقبل وخطة الإصلاح الاقتصادي التي تتبناها الحكومة المصرية وذلك في كلمته الرئيسية التي ألقاها خلال فعاليات اليوم الأخير من الدورة الثالثة للقمة الحكومية التي عقدت برعاية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم تحت عنوان «استشراف حكومات المستقبل».

كما حضر الجلسة سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي وسمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم نائب حاكم دبي ومعالي محمد أحمد المر رئيس المجلس الوطني الاتحادي والفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية وسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة وسمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية وسمو الشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم رئيس مؤسسة محمد بن راشد آل مكتوم وسمو الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم ومعالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان وزير الثقافة والشباب وتنمية المجتمع وومعالي الشيخ حمدان بن مبارك آل نهيان وزير التعليم العالي والبحث العلمي ومعالي أحمد جمعة الزعابي نائب وزير شؤون الرئاسة ومعالي الفريق ضاحي خلفان تميم نائب رئيس الشرطة والأمن العام بدبي ومعالي الفريق مصبح بن راشد الفتان مدير مكتب صاحب السمو نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي وعدد من الشيوخ ومعالي الوزراء وكبار المسؤولين.

مسيرة البناء

وأوضح رئيس الوزراء المصري في كلمته أن جمهورية مصر العربية بدأت مسيرة البناء بوضع خطة إصلاح اقتصادي شاملة تعتمد على رؤية قائد وشعب وتستهدف التنمية المستدامة واحتواء المجتمع بجميع أطيافه لتحقيق نسب نمو مرتفعة في جميع المجالات.

وأوضح أبرز نقاط هذه الخطة التي تتضمن تمويل مشروع قناة السويس الذي تمكن من جمع 8.5 مليارات دولار في 8 أيام فقط الأمر الذي اعتبر إنجازا لافتا في أسواق المال.

ونوه إلى أن الخطة ستتبلور في برامج زمنية محددة ودقيقة وتعكس آمال الشعب نحو بناء دولة ديمقراطية وحكومة ملتزمة تخدم شعبها بإصرار وتتقبل النقد وتعترف بالأخطاء وتقضي على الوساطة والمحسوبية.

آليات تنفيذ

وتحدث محلب عن آليات تنفيذ هذه الخطة من خلال إدماج الاقتصاد غير الرسمي ليصبح رسمياً وفق انضباط مالي حسب المعايير الدولية والبدء في تنفيذ مشروعات عملاقة لخلق فرص جديدة للتشغيل أبرزها مشروع قناة السويس وتنفيذ شبكة طرق وبدء استصلاح مليون فدان زراعي إلى جانب إجراءات الإصلاح التشريعي وتهيئة المناخ الاستثماري من خلال وضع قوانين تيسر ذلك وتفعل سياسة الشباك الواحد وتسمح بالخروج الآمن من السوق حيث تم إصدار قانون خاص لمشروع منطقة قناة السويس يجد آلية فاعلة لحل المنازعات التي يواجهها المستثمر.

وأوضح أن الحكومة المصرية أنشأت لجنة وطنية لمكافحة الفساد مهمتها وضع القوانين وأعلن نتائج الربع الأول من العام المالي 2014 - 2015 وقال إن سوق المال حقق أداء فاق التوقعات كأفضل أسواق العالم تحقيقاً للعوائد وتوقع أن تحقق مصر نمواً في الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 4 بالمائة مقارنة بـ 2.2 بالمائة في العام الماضي، كما توقع أن ينخفض العجز في الناتج المحلي ليصل إلى 10 بالمائة بدلاً من 14بالمائة خلال العام الماضي.

تدوين

أكد الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية أن كلمة إبراهيم محلب رئيس مجلس الوزراء المصري تؤكد أن الشعب المصري نموذج للمواطنة الإيجابية، وأضاف سموه في تغريدة نشرها عبر صفحته في موقع التواصل الاجتماعي «تويتر» أن الشعب المصري استشرف المستقبل وناضل لتحقيق الأفضل لمصر حيث دون سموه: «كلمة رئيس مجلس الوزراء المصري تؤكد أن الشعب المصري نموذج لـ #المواطنة_الإيجابية التي استشرفت المستقبل وناضلت وكافحت لتحقيق الأفضل لمصر».دبي - البيان