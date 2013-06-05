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"القومي للإعاقة" يهدد برفع دعوى قضائية لوقف عرض "الحرامي والعبيط"

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"القومي للإعاقة" يهدد برفع دعوى قضائية لوقف عرض "الحرامي والعبيط" "القومي للإعاقة" يهدد برفع دعوى قضائية لوقف عرض "الحرامي والعبيط"
أمينة المجلس تطالب بدمج المعاقين في المجتمع وإعطائهم حقوقهم وتغيير المفاهيم المجتمعية عنهم

كتب : محمد حمدي منذ 12 دقيقة

طالبت الدكتورة هالة عبدالخالق أمين المجلس القومي لشؤون الإعاقة، بوقف عرض فيلم "الحرامي والعبيط" لإظهاره المعاق بصورة سلبية، مهددة برفع دعوى قضائية لمنع عرض الفيلم.

وطالبت عبدالخالق، خلال اجتماع لجنة حقوق الإنسان بمجلس الشورى لمناقشة ميزانية المجلس، بتغيير نظرة المجتمع للمعاقين، مشيرة إلى أن بها أربعة ملايين طفل معاق. وأضافت أنه يجب دمج المعاقين في المجتمع وإعطائهم حقوقهم وتغيير المفاهيم المجتمعية عنهم، وألا تكون نسبة 5% للمعاق مجرد ملف في شؤون العاملين.

وأوضحت أن وزير التربية والتعليم سبق أن أصدر قرارا وزاريا لدمج المعاقين في المدارس الحكومية، بشرط أن تكون هذه المدارس مؤهلة، مؤكدة أن المدارس حاولت أن تهرب من تنفيذ القرار بحجة أنها ليست مؤهلة، مطالبة أعضاء اللجنة بمساندة المعاقين، وعمل تشريع يلزم المدارس بدمج الأطفال المعاقين في التعليم.

وقالت إن هناك مفهوم خاطئ عن المعاقين، وبعض أولياء الأمور يخافون على أبنائهم من زملائهم المعاقين، ويظنون أن إعاقتهم مرض معدٍ أو أنهم سيؤذون أبناءهم.

كما طالبت عبدالخالق بتغيير المناهج للأطفال المعاقين حسب كل إعاقة، مشيرة إلى أن هناك إعاقة ذهنية وإعاقة سمعية وإعاقة بصرية وغير ذلك، ويحتاج هؤلاء إلى تغيير في المناهج لتتماشى مع إعاقتهم. وأشارت إلى أن الرئيس محمد مرسي استجاب لطلب المجلس بتوفير مترجم إشارة لخطاباته، لكنه لم ينفذ ذلك حتى الآن، موضحة أن برامج "التوك شو" استجابت أيضا لطلب المجلس ووفرت مترجمي إشارة.

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