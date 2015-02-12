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مصطفى حجازي : مصر تعيش بلا عقل مؤسسي .. و المستقبل والإنسانية قادمان لمن يريدهما

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مصطفى حجازي : مصر تعيش بلا عقل مؤسسي .. و المستقبل والإنسانية قادمان لمن يريدهما مصطفى حجازي : مصر تعيش بلا عقل مؤسسي .. و المستقبل والإنسانية قادمان لمن يريدهما

قال مصطفى حجازي، المستشار السياسي الأسبق لرئيس الجمهورية، إن «المستقبل قادم والإنسانية قادمة لمن يريدها، فالموضوع هو اختياري بحت، فعندما نرى ميليشيات فساد وجهل وحمق سياسي، هي ليست بنت اليوم أو الأمس، ومن الممكن أن تظل معنا حتى نقرر لها بديلا في المستقبل، عندما يقرر كل شخص أن يعيش كإنسان، وأن يصبح لكل مواطن مصري حلم في الوطن».

وأضاف حجازي، في لقاء على فضائية ” النهار”  مساء أمس الأربعاء: «عمل النظام الماضي على تدني حلم المواطن المصري، فالقضية الآن هي قضية عقليات وممارسات، فالفوضى كانت جزءا من نظام مبارك، والإتزان في المجتمعات يسير بطريقة حقوق أمام واجبات، ولكن حكم مبارك كان بطريقة القهر أمام الفوضى».

واستطرد: «لا توجد أي مؤسسة في لا تعمل طبقا للفوضى الفكرية، ونحن لا ننقد بل نقوم بتقييم أنفسنا، وتشخيص المرض هو لعلاجه، والمرض هو أن مصر تعيش بلا عقل مؤسسي، فهي بها عقول مبعثرة أو مهجّرة، أو مهاجرة، ولجمع هذه العقول يجب أن نعمل على صناعة العقول، ويجب أن يعمل على ذلك الجميع كمسؤولين وحكّاما ومحكومين، فأول مسارات المستقبل هي وجود العقل المؤسسي».

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