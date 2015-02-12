الداخلية التونسية : اعتقال أفراد مجموعة إرهابية خطيرة

أعلنت وزارة الداخلية التونسية، عن اعتقال أفراد مجموعة إرهابية وصفتها ” بالخطيرة جدا ومهيكلة تنظيميا ” تنشط بجهة الحمامات ونابل وتحمل أسم ( كتيبة ابو مريم ) .

وقالت الوزارة – في بيان لها أذاعته وكالة تونس إفريقيا للأنباء مساء أمس - أن وحدة الأبحاث في جرائم الإرهاب التابعة للمصالح المختصة للأمن الوطني، تمكنت بالتنسيق مع الوحدات الأمنية بكل من ولايتي المهدية ونابل، من الكشف عن هذه الكتيبة الإرهابية واعتقال 20 عنصرا إرهابيا منضوين لها ” تهيكلوا ضمن 6 خلايا إرهابية تختص في الرصد والتمويل والاستقطاب “.

وأوضح البيان أن الخلية قامت بعمليات معاينة لمنشآت أمنية وعسكرية مختلفة بجهة الحمامات بنية استهدافها لاحقا ، فضلا عن التخطيط للقيام بعمليات خطف وذبح .

وأشار إلي انه تم خلال عملية اعتقال أعضاء هذه المجموعة الإرهابية، مصادرة دراجتين ناريتين تم استعمالهما في عمليات الرصد، إضافة إلي 3 وحدات مركزية لأجهزة إعلامية و3 حواسب محمولة، ومجموعة من الهواتف النقالة.

وقد تم إحالة المقبوض عليهم إلي النيابة العامة بالمحكمة الابتدائية بتونس، عقب استكمال التحقيق معهم.

أ ش أ