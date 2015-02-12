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التحقيقات الأولية: جثة مجهولة في حريق فيصل.. و4 ملثمين وراء الحادث

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التحقيقات الأولية: جثة مجهولة في حريق فيصل.. و4 ملثمين وراء الحادث التحقيقات الأولية: جثة مجهولة في حريق فيصل.. و4 ملثمين وراء الحادث

أرشيفية

كشفت التحقيقات الأولية لأجهزة الأمن بالجيزة، في واقعة إحراق فرع شركة موبينيل بفيصل، أن 4 ملثمين كانوا يستقلون دراجتين بخاريتين، هاجموا المقر وألقوا عليه زجاجات المولوتوف، مما تسبب بإحراقه بالكامل.

وتمكنت قوات الحماية المدنية من إخماد النيران وعدم امتدادها للمحلات والمنازل المجاورة.

وأثناء قيام رجال الأمن بإشراف اللواء مصطفى عصام، مساعد مدير المباحث الجنائية بوزارة الداخلية، بمعاينة المكان عثروا على جثة متفحمة بالكامل، وتبين أنه ليس من العاملين بالفرع ويكثف رجال الأمن جهودهم لتحديد هويته.

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