محافظ البنك المركزي: رد مليار دولار لقطر خلال شهر أكتوبر القادم

أكد هشام رامز محافظ البنك المركزي أن صندوق النقد الدولي أشاد بالإجراءات التى تم اتخاذها، واصفا إياها ببداية لتنمية الاقتصاد المصري وفق التقرير الذي أصدره مؤخرا والذي يعد الأول بعد عام 2010.

وقال رامز ـ في اتصال هاتفي على فضائية “صدي البلد” مساء أمس الأربعاء ـ إنه سيتم رد مليار دولار للدولة القطرية خلال شهر أكتوبر القادم، لافتا إلى أنه تم رد 6 مليارات خلال الفترة الماضية.

وأشار إلى أن معدل الدخل للعملة الأجنبية زاد في البنوك بعد الإجراءات التي اتخذها البنك المركزي، موضحا أن الاقتصاد المصري كان يعاني من السوق السوداء والآن بدأ يتحسن بعد تحديد قيمة مبلغ 10 آلاف دولار في اليوم وبحد أقصي 50 مليون دولار للايداع في الشهر.

وتطرق بالقول إن الظروف التي مرت بها البلد عقب ثورة 25 يناير ساعدت علي خلق السوق السوداء في مصر، مشيرا إلي أن إحدي الشركات جمعت مليارا و600 مليون دولار من السوق السوداء في 3 أشهر.

وأوضح أن القانون في معظم الدول يمنع التعامل بالعملة الأجنبية داخل البلد، لافتا إلي أن تم اتخاذ عدد من الإجراءات للقضاء علي السوق السوداء وحماية الاقتصاد المصري.

ولفت محافظ البنك المركزي إلى أنه اجتمع بالبنوك في جميع النشاطات للعمل علي الربح والنهوض بالاقتصاد المصري، مؤكدا حرصه على استمرار عمل شركات الصرافة من أجل دعم الاقتصاد المصري.

من جهة أخري، أكد رامز أن الدول العربية وقفت بجانب مصر ودعمتها خلال الفترة الماضية وعلى رأسهم السعودية والإمارات والكويت ومازالوا مستمرين في الدعم.

وأضاف أن الحكومة تبذل جهودا كبيرة بشأن التجهيز للمؤتمر الاقتصادى العالمى فى مارس المقبل، موضحا أن هناك اهتماما كبيرا لدى المستثمرين من مختلف دول العالم بالعمل خلال الفترة المقبلة فى مصر.

> أ ش أ