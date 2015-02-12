«التجمع»: لابد من إعادة رسوم الكشف الطبي للمرشحين بعد اقتصاره على المخدرات

قال مجدي شرابية، أمين عام حزب التجمع، إن حكم المحكمة باقتصار الكشف الطبي على تحليل المخدرات والأمراض النفسية «حكيم»، مضيفًا: «لكنه كان لابد أن يصدر مبكرًا قبل أن فتح باب الترشح ودفع قيمة الكشف التي تجاوزت الـ4 آلاف جينه».

وأضاف في تصريحات لـ«المصري اليوم»، أن «الإبقاء على الجزء الخاص بالكشف متعاطي المخدرات والمرضى النفسيين هو توجه يتماشي مع الهدف المطلوب من الكشف الطبي».

وأوضح أن منع نواب المخدرات أمر هام وعاجل، لأن المجلس المقبل يحتاج نواب قادرين على التشريع وتقديم الخدمات كنواب برلمان وليس مرضي نفسيين.

وشدد «شرابية» على ضرورة تخفيض رسوم الكشف الطبي من 4 آلاف إلى 200 أو 500 جينه بالاضافة لاعادة المبالغ التي تم تحصيلها من المرشحين منذ بداية فتح الترشح إليهم بعد إلغاء بند اللياقة.