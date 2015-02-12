«فيديو» إبراهيم عيسى: «المعيلة اللي بيعملها الوفد هتودينا في 60 داهية لو حكمنا»

قال الإعلامي إبراهيم عيسى، إن حزب «الوفد» قام بابتزاز مصر بأكملها عندما أعلن الاثنين، أنه سينسحب من الترشح للانتخابات البرلمانية، بدعوى أن هناك إحدى القوائم تؤيدها الدولة، وتدار من جهاز سيادي وهي قائمة «في حب مصر»، حيث قال الحزب إن هذا لا يصح، وعندها قرر «الوفد» الانسحاب بمنطق «مش لاعب علشان خدوا مني اللعبة بتاعتي»، ثم نراه اليوم يريد أن يشترك في هذه القائمة.

وأضاف «عيسي»، في برنامجه «25\30»، على قناة «أون تي في»، مساء الأربعاء: هل هذه التصرفات والسلوكيات عندما تخرج من حزب بقيمة حزب «الوفد»، تعطي الثقة للشعب المصري على أن الحزب يستطيع أن يحكمنا؟ لافتًا إلى أن «المعيلة والتصرفات اللي بيعملها حزب الوفد هتودينا في 60 داهية لو حكمنا».