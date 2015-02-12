نجوم الفن يبحثون عن دور البطولة فى مجلس النواب

أعلن عدد من الفنانين نيتهم الترشح لانتخابات مجلس النواب المقبلة، فيما لايزال البعض يفكر ولم يحسم قراره، وتراجع آخرون عن الترشح فى اللحظات الأخيرة، وتباينت أسباب كل منهم حول القرار الذى اتخذه، فيما حذر نقاد من أن يكون ترشح الفنان للبرلمان هدفه «الشو الإعلامى».

قال المخرج خالد يوسف إنه يسعى إلى الحصول على الحقوق المحرومة منها دائرة كفر شكر بالقليوبية، التى سيخوض السباق الانتخابى عنها، مؤكدا أنه يتواصل مع المواطنين قبل الترشح، ولا يخشى أن يكون نائبا عن الدائرة التى كان خالد محيى الدين، أحد الضباط الأحرار، نائبا عنها لعدة دورات، لأنه «تربى على يديه، وكان صديقا لوالده، ويعتبره أستاذه ووالده الروحى، ويسير على خطاه»- حسب قوله.

وتابع: «لا أحتاج لوجاهة اجتماعية، أو شو إعلامى لكى أترشح للانتخابات، فالعمل السياسى ليس جديدا علىَّ، حيث عملت به منذ كنت رئيسا لاتحاد الطلاب، فضلا عن أن أفلامى كانت تفضح فساد نظام مبارك فى وقت لم يكن يتحدث فيه أحد عن ذلك بشكل مباشر».

ومن جانبها، قالت الفنانة هند عاكف إنها ترشحت فى الانتخابات الماضية، وتنوى الترشح هذه المرة أيضا، معربة عن ثقتها من الفوز، لأنها قريبة من الناس، موضحة أنها تركت العمل الفنى منذ 5 سنوات وتفرغت للعمل السياسى.

أضافت: «الفن ليس بعيدا عن السياسة، فهما وجهان لعملة واحدة، والفن يعكس أوجاع الناس بشكل غير مباشر، أما السياسة فتناقشها بشكل مباشر، والفن ساهم فى تغيير قوانين كثيرة، فأفلام مثل (أريد حلا) و(جعلونى مجرما) تغير بسببها بعض القوانين، ومن خلال احتكاكى بالناس وجدت أنهم متقبلون فكرة وجود الفنان فى البرلمان، لأنه يكون قريبا من الناس ومحبوبا وصاحب شعبية، والنجاح بتاع ربنا». وأكد الفنان سامح الصريطى، وكيل نقابة المهن التمثيلية، أن عددا كبيرا من الفنانين والمواطنين طلبوا منه الترشح فى انتخابات مجلس النواب، لكنه لم يحسم قراره حتى الآن، وإذا حدث ودخل البرلمان فإن أداءه لن يكون أداء فنان، ولكن كمواطن مصرى مسؤول عن الشعب الذى انتخبه».

أضاف الصريطى: «لا أستطيع أن أعتمد على رأى الجاهل الذى يستنكر ترشح الفنانين، وسبق أن فاز بعض الفنانين بالمنصب النيابى، وكانوا يعبرون عن الناس بشكل جيد، مثل فايدة كامل وحمدى أحمد».

وأوضحت الفنانة تيسير فهمى، مؤسسة حزب المساواة والتنمية، أنها لن تترشح لعضوية مجلس النواب هذه الدورة، لكنها لن تعود للعمل كممثلة وستستمر فى العمل السياسى لخدمة الوطن والمواطنين، مشيرة إلى أن حزبها ملىء بالكوادر والكفاءات التى من الممكن أن تتقدم للترشح، وأعربت عن رفضها فكرة «التمييز والتصنيف»، التى تعتبر مهنة الممثل أو الفنان مهنة غريبة على العمل السياسى، مؤكدة أنها مثلها مثل كل المهن الأخرى التى يستعجب أحد من ترشح أصحابها للبرلمان.

وأشارت إلى أن النظرة الرافضة لترشح الفنانين والمبدعين للبرلمان بها نوع من «الدونية والتقليل من شأنهم»، مثل نظرة المجتمع للمرأة، والتى ظلت طوال سنوات تقلل من أهمية دورها فى المجتمع حتى ثبت العكس.

فى المقابل، أعرب الناقد طارق الشناوى عن عدم ارتياحه حينما يجد فنانا يسعى إلى لعب دور سياسى، خاصة عندما يكون هدفه «الشو الإعلامى»، مثل المطرب سعد الصغير، الذى أعلن قبل 3 أعوام نيته الترشح لرئاسة الجمهورية، وقال حينها إنه «كمواطن مصرى تنطبق عليه الشروط من حقه الترشح»، وهو بالفعل كذلك، ولكن كان يريد وقتها أن يشغل الإعلام بمساحة خاصة تتناوله.

أضاف: «هناك عدد من الفنانين كانت لهم مواقف عبروا عنها ودفعوا ثمنها مثل الموسيقار كمال الطويل، عندما خاض الانتخابات قبل 25 عاما، عن حزب الوفد، ودخل فى خصومة مع الدولة الرسمية، وكان يرفض التسجيل مع التليفزيون المصرى بسبب تدخل المونتاج فى كلمته أثناء تناوله الفساد».

وتطرق الشناوى إلى الحديث عن المخرج خالد يوسف، وقال: «المثقف يفترض أن يقف دائما على يسار السلطة، بينما خالد يقف على يمينها، فلماذا؟ وما هى الجدوى أن نفقد مخرجا كبيرا ونكسب فى نفس الوقت سياسيا يؤيد السلطة؟ لماذا نخسر مخرجا ونكسب فى المقابل صوتا تحت قبة البرلمان مؤيدا للنظام؟ لو كان خالد يريد أن يبذل كل طاقته لتأييد الدولة فمن الممكن أن يفعل ذلك فى فيلم يصل من خلاله لملايين المشاهدين، لأن صوته تحت قبة البرلمان سيكون واحدا بين عشرات الأعضاء، بينما هو فى الاستوديو لديه رأى ورؤية ووسائل للوصول إلى الجمهور».