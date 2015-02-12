قدمت وزارة الصحة، وهيئة الأرصاد الجوية، والدكتور عوض تاج الدين 9 نصائح لتفادي الآثار السلبية لموجة الطقس السيئ.

فمن جانبها قالت وزارة الصحة والسكان، إنه «من منطلق حرص الوزارة على صحة المواطن المصري، وجميع المقيمين على الأراضي المصرية، فإن الوزارة تناشد جميع المواطنين والمقيمين بتوخي الحذر وخاصة الفئات الأكثر عرضة للإصابة بالأمراض وحدوث المضاعفات وهم: مرضى الحساسية الصدرية – مرضى العيون – الأطفال – السيدات الحوامل».

وأضافت الوزارة في بيان، اليوم الأربعاء: «ننصح في حالة الضرورة للتعامل مع هذه الأجواء مباشرة، يجب ارتداء الكمامات، وشرب الماء بكثرة، وتناول الأطعمة الغنية بفيتامين (سي)، وتناولهم الأدوية الخاصة بهم مع التوجه لأقرب مستشفى حال عدم الاستجابة للأدوية أو الشعور بضيق شديد في التنفس».

ونصح الدكتور محمد عوض تاج الدين، رئيس الجمعية المصرية للأمراض الصدرية، ووزير الصحة الأسبق، المواطنين باستخدام المناديل ككمامات لفترة الهواء من العاصفة الترابية الذي من الممكن أن يكون ملوثا ويحمل في داخله جراثيم، كما نصح بضرورة أن توجد فوطة مبللة صغيرة توضع على منطقة الفم والأنف خاصة للأشخاص الذين يعانون من الحساسية.

ونصح الدكتور وحيد سعودي، المتحدث باسم هيئة الأرصاد الجوية، بعدم تحفيف الملابس لمدة شهر، ومرضى أمراض الصدر بعدم الخروج من منازلهم بسبب العاصفة الترابية، مشيرًا إلى أن استقرار الجو سيكون الأحد المقبل.