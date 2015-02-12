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بلاغ سلبي بوجود سيارة مفخخة بجوار مجمع المحاكم وبنك القاهرة بمطروح

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بلاغ سلبي بوجود سيارة مفخخة بجوار مجمع المحاكم وبنك القاهرة بمطروح بلاغ سلبي بوجود سيارة مفخخة بجوار مجمع المحاكم وبنك القاهرة بمطروح

مديرية أمن مطروح

تلقت وحدة المفرقعات بلاغًا من إدارة شرطة النجدة ، بوجود سيارة مفخخة متوقفة بجوار مجمع المحاكم الجديد وبنك القاهرة بمدينة مرسى مطروح.

كان مدير أمن مطروح اللواء العناني حمودة ، قد تلقى إخطارًا أمس الأربعاء  يفيد بوجود سيارة ملاكي ، ومتوقفة بجوار مجمع المحاكم الجديد وبنك القاهرة ، وعلى الفور انتقلت وحدة المفرقعات إلـى مكـان البـلاغ، وتم عمل كردون أمني في المنطقة المحيطة، وتم التعامل مع السيارة من خلال خبراء المفرقعـات .

وبالفحص تبين عـدم احتوائها على أي مواد متفجرة وسلبية البلاغ ، وتحرر المحضر اللازم وجارٍ العرض على النيابة .

أ ش أ

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