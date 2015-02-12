بلاغ سلبي بوجود سيارة مفخخة بجوار مجمع المحاكم وبنك القاهرة بمطروح

تلقت وحدة المفرقعات بلاغًا من إدارة شرطة النجدة ، بوجود سيارة مفخخة متوقفة بجوار مجمع المحاكم الجديد وبنك القاهرة بمدينة مرسى مطروح.

كان مدير أمن مطروح اللواء العناني حمودة ، قد تلقى إخطارًا أمس الأربعاء يفيد بوجود سيارة ملاكي ، ومتوقفة بجوار مجمع المحاكم الجديد وبنك القاهرة ، وعلى الفور انتقلت وحدة المفرقعات إلـى مكـان البـلاغ، وتم عمل كردون أمني في المنطقة المحيطة، وتم التعامل مع السيارة من خلال خبراء المفرقعـات .

وبالفحص تبين عـدم احتوائها على أي مواد متفجرة وسلبية البلاغ ، وتحرر المحضر اللازم وجارٍ العرض على النيابة .

أ ش أ