«الآثار الغارقة» توافق على إعارة 208 قطع للمشاركة في معرض بفرنسا سبتمبر المقبل

أعلن الدكتور محمد مصطفى عبدالمجيد، المشرف العام على إدارة الآثار الغارقة في الإسكندرية، تعاقد وزارة الآثار مع الأثرى فرانك جوديو، مدير المعهد الأوروبي للآثار الغارقة، بإعارة عدد من القطع الأثرية الغارقة والموجودة في بعض المتاحف في الإسكندرية للمشاركة في المعرض المزمع إقامته في شهر سبتمبر المقبل بفرنسا مقابل مادي.

وأوضح «عبدالمجيد» في تصريحات خاصة لـ«المصري اليوم» أن «جوديو» أقام هذا المعرض منذ 7 سنوات ولمدة 5 سنوات، ولاقى نجاحًا كبيرًا في معظم دول العالم، فقرر إقامته العام الجاري لينطلق من فرنسا مروراً بـ 3 دول أوروبية وينتهي بسويسرا، حيث يمكث لمدة 6 أشهر في كل دولة، مشيرًا إلى أنه من المقرر أن تسافر المعروضات في شهر أغسطس المقبل قبل إقامة المعرض بشهر على الأقل.

وقال إن المعرض يضم قطعًا أثرية معينة اختارها «جوديو» تمت استعارتها من عدة متاحف من بينها المتحف الغارق بمكتبة الإسكندرية والمتحف اليوناني الروماني ومتحف الإسكندرية القومي، فضلاً عن متاحف أخرى، مشيرًا إلى أنه سيتم إعارة 208 قطع أثرية غارقة مشونة في مخازن المتحف اليوناني الروماني، أبرزها تماثيل ضخمة للملوك البطلميين وتمثال حابي إله النيل الذي تم انتشاله من مدينة «هيراكليوم» الأثرية بخليج أبوقير شرق الإسكندرية وعجل أبيس.