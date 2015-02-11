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4 نصائح من وزير الصحة الأسبق للتعامل مع الطقس السيئ

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قال الدكتور محمد عوض تاج الدين، رئيس الجمعية المصرية للأمراض الصدرية، ووزير الصحة الأسبق: «يجب استخدام المناديل ككمامات لفترة الهواء من العاصفة الترابية التي من الممكن أن تكون ملوثة وتحمل في داخلها جراثيم، كما يجب أن توجد فوطة مبللة صغيرة توضع على منطقة الفم والأنف خاصة للأشخاص الذين يعانون من الحساسية».

وأضاف في مداخلة هاتفية للإعلامية إيمان الحصري في برنامج «90 دقيقة» على قناة «المحور» مساء الأربعاء: «يجب أيضا الحماية من الهواء البارد؛ لأنه مهيج للأغشية المخاطية والجهاز التنفسي، فيجب أن نتفاداه قدر المستطاع، وشرب المياه والسوائل ليس لها علاقة مباشرة بالجو».

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