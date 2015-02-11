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مشرف غرفة المرور المركزي: لا مصادمات بسبب سوء الأحوال الجوية

  • مصر
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قال مصطفى إبراهيم، مشرف غرفة عمليات المرور المركزي، لقد أثرت الأحوال السيئة للطقس على حركة المرور، خاصة على الطرق الصحراوية والرملية، مشيرًا إلى أن هناك بعض الطرق لم تتجاوز فيها الرؤية الـ 100 متر، كما تسببت الرياح في وجود رمال مببلة بالمياه وسط الطريق بالإسكندرية، فضلًا عن وقوع بعض الأشجار في عدد من الشوارع، لافتًا إلى التعامل معها وإزالتها لإعادة حركة المرور لطبيعتها.

وأضاف مشرف غرفة عمليات المرور المركزي، في تقرير متلفز مع الإعلامي عمرو عبدالحميد، في برنامج «الحياة اليوم»، على قناة «الحياة»، مساء الأربعاء، أن غلق الموانئ بسبب سوء الأحوال الجوية أثر أيضا على المرور، ولكن لم نتلقّ أي بلاغ عن وقوع على الطرق، سوى بعض المصادمات الطفيفة التي لم تسفر عن وقوع أي إصابات، بينما تسببت الأحوال الجوية فقط في بطء الحركة المرورية، موجها الشكر لكل من عمل في المرور في هذا الجو الصعب.

واستطرد: أقول للشعب المصري أن يتخذوا احتياطاتهم في هذا الجو الصعب عن طريق التقليل من السرعة، وتزويد مسافة الأمان بين السيارة والأخرى التي أمامها، وإذا اضطر شخص لأن يقف في منتصف الطريق يجب الابتعاد عن نهر الطريق، ويقف على جانبه، متمنيًا وصول جميع الرحلات المرورية بسلام.

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