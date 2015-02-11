السجن 3 سنوات لـ 4 متهمين لإنضمامهم لجماعة الإخوان

قضت الدائرة التاسعة بمحكمة جنايات اسيوط اليوم فى القضية رقم2629 لسنة 2014 جنايات أول أسيوط والمتهم فيها 4 أشخاص بالإنضمام إلى جماعة أسست على خلاف القانون بمعاقبة كل من فاروق اسماعيل عبده حسانين ، رضا محمد علي فرغل بالسجن لمدة ثلاث سنوات عما اسند اليهم والسجن مع الشغل لمدة سنة لكل من محمد سيد كامل حسين ومحمد علي توني صالح.

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> وكانت محكمة جنايات أسيوط قد نظرت اليوم ايضآ القضية رقم 9716 لسنة 2014 جنايات ديروط والمتهم فيها 9 أشخاص بالانضمام إلى جماعة الإخوان وإشعال النيران في قضبان السكة الحديد وتعريض القطارات للخطر، كانت المحكمة أجلت القضية أمس الأول الإثنين لجلسة اليوم لحضور المتهم الخامس من محبسه. عقب ذلك قضت المحكمة ببراءة كل من محمد حامد احمد عثمان ،احمد رفعت زيدان ،عبدالرحمن زيدان ابوزيد ،عمرو جمعة عبدالسميع ،عبدالحميد محمد احمد ،عصام كمال عبدالجليل ،خليل لملوم علي حسن ،محمود لملوم علي حسن، حمزة محمد حامد من التهم المنسوبة والمصاريف الجنائية.

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>وفى القضية رقم 17437 لسنة 2014 جنايات القوصية والمتهم فيها 4 أشخاص بالإنضمام إلى جماعة الإخوان. قضت محكمة الجنايات أسيوط ببراءة جميع المتهمين بها وهم كل من محمد ضياء الدين عاطف احمد ، عاطف احمد جعفر ، مصطفى محمد سيد عبدالتواب ويحيى زكريا فهمي عطا من التهم المنسوبة اليهم والمصاريف الجنائية ومصادرة

> المضبوطات.

وعقدت الجلسة برئاسة المستشار عبدالهادي محمد خليفة وعضوية المستشارين محمد فهمي وسليمان الشاهد وأمانة سر بخيت شحاته وزكريا حافظ.