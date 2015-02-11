لجنة من وزارة التربية والتعليم لتقييم مسابقة المسرح بالسويس

أستقبلت مديرية التربية و التعليم بالسويس اليوم لجنة وزارية ممثلة عن الإدارة العامة للتربية المسرحية بالوزارة و ذلك لتقييم أعمال مسابقة المسرح في الإلقاء و مسرحة المناهج .

قدم الطلاب عروضاً فنية رائعة مابين أوبريت غنائى خاطب موضوعات المناهج الدراسية و بين قصائد شعرية من الفصحى الأصيلة حثت جميعها علي أهمية الولاء و الانتماء للوطن و التضحية لأجل أمنه و سلام شعبه

و قد مثل لجنة التقييم الوزارية سومة عبد الحميد محمود و أحمد هاشم و شهد أعمال التقييم عبد الحافظ وحيد وكيل وزارة التربية و التعليم بالسويس و اللواء عبد العظيم محمد رئيس حي السويس و عبد الفتاح شحاتة مدير عام الشئون التنفيذية بمديرية التربية و التعليم و عمر بن الخطاب مدير إدارة جنوب التعليمية و محمد خزيم مدير إدارة العلاقات العامة بالمديرية ورؤوف عياد وكيل إدارة شمال و عيوشة عبد العزيز وكيل إدارة جنوب و تقوي صبحى موجه عام التربية المسرحية

و قد قام بأعمال تنظيم المسابقة العاملون بتوجيه التربية المسرحية و هم الموجهون محمد أحمد يوسف و محمد السيد عبد العزيز و عزيزة زايد و إيمان أنور و إيمان عوني و سيد عبد العال و أسماء السيد خزام و رضا نصر و الإدارية سامية حمدي و عامل الخدمات عبد الشافي عوض.

شارك بالمسابقة 19 مدرسة من مدارس المحافظة فمن المرحلة الابتدائية شاركت مدارس أحمد عرابى و الإمام مالك و محمد حافظ و قاسم أمين و 25 يناير الرسمية للغات و فتية الإسلام و هيئة قناة السويس أما المرحلة الإعدادية فقد شاركت مدارس السويس الجديدة بنين و التوفيق بنات و الخليفة المأمون بنين و الزهراء بنات و نبوية موسي المشتركة و المدرسة الرسمية للغات E أما المدارس المشاركة من المرحلة الثانوية فهي العاشر من رمضان بنين و بنات و الشهيدة شادية سلامة و السويس بنين و الصناعات الفنية و التجارة المتقدمتين و من مدارس الفئات الخاصة شاركت النور للمكفوفين.