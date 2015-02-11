«هيومان رايتس ووتش»: الجيش السوداني ارتكب جرائم اغتصاب جماعي في دارفور

كشف تحقيق أجرته منظمة «هيومن رايتس ووتش» المعنية بحقوق الإنسان، الأربعاء، أن قوات الجيش السوداني اغتصبت أكثر من 200 امرأة بدارفور، في أكتوبر الماضي، بعد أن أكدت الأمم المتحدة أنها لم تتمكن من جمع ما يكفي من الأدلة على وقوع هذه الجرائم البشعة.

وقالت المنظمة إنها أجرت مقابلات في أعقاب الهجمات ووثقت 27 رواية مباشرة عن التعرض للاغتصاب، وجمعت معلومات عن 194 حالة اغتصاب أخرى، ارتكبها جنود الجيش في بلدة تابت بشمال دارفور.

وقال جوناثان لوب، الذي أعد التقرير: «كان هناك نهب، وضرب مبرح للرجال ومعظمهم بطريقة فظيعة، وخلال كل هذه الهجمات، اغتصب أفراد الجيش عددا كبيرا من النساء».