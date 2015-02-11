بالفيديو: بعد 17 عاماً جون ستيوارت يتخلى عن "The Daily Show"

فاجأ مقدّم البرامج الشهير والممثل الأمريكي الكوميدي السابق Jon Stewart جمهوره بقراره مغادرة برنامجه الساخر والشهير "The Daily Show".

Stewart أعلن مغادرته البرنامج في حلقته التي أذيعت في 10 فبراير الجاري، وقد بدا متأثراً، وهو يُعلن خبر تخلّيه عن البرنامج، الذي قدّمه لمدة 17 عاماً.

وكان الإعلامي البالغ من العمر52 عاماً بدأ منذ عام 1999 في تقديم برنامج "The Daily Show"، الذي ارتكز في مضمونه على السخرية من قضايا سياسيّة تخصّ الشأن الأمريكي أو الدولي بطريقة لاذعة، تطاول في بعض الأحيان الرئيس الأمريكي.



وفي عام 2013 قرّر Stewart الحصول على هدنة من برنامجه، كي يتفرغ لإخراج فيلم وثائقي يحمل اسم "Rosewater".

يُذكر أنّ من أبرز عوامل نجاح جون ستيوارت في برنامج "The Daily Show" واكتسابه لشعبية كبيرة هو انتقاده اللاذع لطريقة تناول الإعلام الأمريكي للعديد من الأخبار، حيث استهدف تحديداً قناتي "CNN" و"Fox News"، ما جعل منه مصدراً موثوقاً للأخبار.

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