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ابنة ويتني هيوستن ستُفارق الحياة اليوم في ذكرى رحيل والدتها

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الأربعاء 11-02-2015 16:02

قررت عائلة Bobbi Kristina Brown إنهاء حياتها اليوم في 11 فبراير، تزامناً مع الذكرى الثالثة لرحيل والدتها Whitney Houston في 11 فبراير 2012.
وقرار العائلة جاء بعد أن أكّد الأطباء المشرفون على حالتها أنها لا تتنفس كما أنّ قلبها لا ينبض سوى بمساعدة الأجهزة الطبية.
وبعد هذا القرار، تجمّعت العائلة لمواساة والد Kristina Brown، كما تجمّع المعجبون خارج المستشفى، يلفّهم الحزن، بانتظار الوفاة المتوقّعة في الساعات القليلة المقبلة.
يُذكر أنّ Bobbi Kristina Brown قد نقلت من مستشفى " North Fulton" إلى مستشفى " Emory University " في "أتلانتا"، بعد أن أدخلت المستشفى الأولى منذ 10 أيّام، أي منذ حادثة الإغماء التي تعرّضت لها، حيث وجدت غارقة في حوض استحمامها في منزلها بجورجيا.

 

 

 

 

 

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