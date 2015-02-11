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أنجلينا جولي تروي مأساة طفلة اغتصبها رجال "داعش"

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الأربعاء 11-02-2015 16:21

افتتحت النجمة العالمية Angelina Jolie أوّل مركز أكاديمي بريطاني متخصص في قضايا النساء والسلام والدراسات الأمنية على أمل أن تستفيد ملايين الفتيات منه.
وخلال إلقاء كلمة بمناسبة الافتتاح، روت مندوبة الأمم المتحدة مأساة طفلة عراقية تبلغ من العمر 13 عاماً، كان تنظيم داعش يحتجزها ويستغلّها جنسيّاً.
Angelina قابلت الفتاة، وتحدّثت إليها في العراق، قبل 3 أسابيع، خلال زيارتها مجموعة من اللاجئين هناك، حيث أخبرتها الطفلة أنّ متشدّدي التنظيم احتجزوها واغتصبوها بشكل متكرّر.
وأوضحت النجمة أنّ مجتمع الفتاة يعتبر الاغتصاب عاراً، وهذا يحتمّ ألا تُكمل أبداً تعليمها المدرسي أو تتزوج أو تنجب أطفالاً.
وأضافت واصفة مجتمع الفتاة :"هناك حيث يكون مقبولاً أن ينبذ الرجل زوجته وأمّ أولاده لأنها اغتُصبت .. أو يكون من المعتاد أن تُجبر المرأة على الزواج من مغتصبها".
وختمت Angelina بالقول :"لا مستقبل مستقراً في عالم ترتكب فيه الجرائم بحق النساء ولا يُعاقب الجناة .. ولا تستطيع فيه الفتيات الصغيرات تحقيق إمكانيّاتهن .. ويرى فيه الأطفال أمهاتهن لا يحظين بالاحترام وتُنتهك حرماتهن ويتعرّضن للقتل".
يُذكر أنّ وزير الخارجية البريطانية الأسبق William Hague، الذي استضاف مع Angelina Jolie العام المنصرم قمّة عالمية بشأن العنف الجنسي في مناطق الصراعات للضغط من أجل حقوق الضحايا، شارك أيضاً في الافتتاح.

 

أنجلينا جولي تتفوّق على أهمّ شخصيات العالم وتتوّج أكثر سيّدة محبوبة

 

 

 

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