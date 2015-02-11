هذه حقيقة زيزي صاحبة أغنية "شو بحب أكل الموز"

كما في فيديو كليب "شو بحب أكل الموز" بنظارتين سوداوين وفستان أحمر قصير وحركات مثيرة، أطلت زيزي مع الفنان عادل كرم في برنامجه "هيدا حكي" على شاشة الـ MTV، بنسخة مطابقة عكست وأكدت صورتها الفنية التي فرضتها على الناس في زمن قياسي، حيث بلغ عدد المتابعين الذين شاهدوا كليب "شو بحب أكل الموز " نصف مليون مشاهد خلال أسبوع واحد.

وكما حاولت زيزي ذات الشعر الأسود وصاحبة الإيحاءات الجنسية كلاماً وحركة، أن تعكس بأغنيتها "شو بحب أكل الموز" حالة التدني التي وصلت لها صورة ومضمون الأغنية العربية بشكل عام والأغنية اللبنانية بشكل خاص، فإنها فعلت الشيء نفسه خلال الحوار الذي أجراه عادل كرم معها، فعكست بأجوبتها وتصرفاتها سخافة وتدني مستوى فنانات هذه الأيام، اللواتي يحملن شعار خالف تعرف، لكي يثرن الضجة من حولهنّ ويدخلن عالم الشهرة بسرعة قياسية، وهي نجحت في ذلك، بدليل أنها أصبحت حديث اللبنانيين خلال مدة لا تتعدى الأسبوع الواحد.

أجابت زيزي خلال الحلقة على أجوبة عادل كرم، كما تجيب عادة النجمات، حيث قالت إن حملة الانتقادات التي طالتها سببها غيرة الأخريات منها، وأكدت على محبة الجمهور لها وتقبله لعملها، كما عن طموحها في الغناء في "مهرجانات بعلبك".

ولكن فجأة أطلت بزيزي شخصيتها الحقيقية واسمها الحقيقي كلارا هوا، وهي طالبة مسرح وعلم نفس في الجامعة اللبنانية، وقامت بخلع القناع والشعر المستعار خلال الحلقة ، وأخبرت أن فكرة أغنيتها تعود لمحطة "ام تي في" التي تبنت حملة " بلا سخافة عيشوا الثقافة" بالتعاون مع "فيرجين" وIMPACT BBDO وأزاحت عن كاهلها عبئاً حملته لمدة أسبوع كامل، من أهلها والمحيطين بها، الذين عرفوا في مرحلة لاحقة أنها بطلة أغنية وكليب "شو بحب أكل الموز". وأكدت أن الهدف الذي يقف وراء "الكليب" وهو التمسك بالثقافة والابتعاد عن السخافة هو الذي دفعها إلى خوض التجربة، وأشارت إلى أن الكليب ذهب إلى "أقصى حد ممكن من السخافة" ، والنتيجة كانت نص مليون مشاهد له. وأكدت "أنه لا يجوز أن تشتهر زيزي إلى هذا الحد"، وأشارت أن هذه التجربة حررتها نفسياً، لأنها قدمت "أكثر شيء مخيف" وأن الناس وقفوا ضدها وتتمنى أن تتغير النظرة عنها بعدما أطلت بشخصيتها الحقيقية.

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