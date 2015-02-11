جمال سليمان يفضح رجال السياسة في سوريا

كشف الفنان السوري جمال سليمان عن استعداده للمشاركة بمسلسل سوري جديد بعنوان "سفينة نوح"، وهو عن نص للكاتب السوري رافي وهبي، وإخراج حاتم علي.

التصوير سيتم بين لبنان وأبوظبى، ولن يتناول المسلسل الأحداث السياسية الساخنة في سوريا اليوم، بل يتناول فترة ما قبل الثورة في البلاد، ويسلط العمل الضّوء على رجال السّياسة الفاسدين الذين يتحكّمون بمصالح الشّعب وفق أهواءهم، وأعمالهم اللاأخلاقية في سرقة أموال المواطنين بطرق وصفقات غير مشروعة.

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