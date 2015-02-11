ليليا الأطرش ترد على منتقديها بطريقة قاسية

ردت الفنانة السورية ليليا الأطرش على أسئلة وجهت إليها حول حقيقة إجرائها لعمليات تجميل بأسلوب حاد وساخر، حيث كتبت علي صفحتها الشخصية على "فيس بوك" :"لكل يلي عّم يسألني عن التجميل وشو عاملة ووين عاملة وكتير متغيرة ومن هالحكي يلي أصلا مابعتقد إنّو كتير مهم... بحب قول أنا متلي متل أي بنت روحوا شوفوا صوركون قبل بكم سنة وقارنوها فيكون هلأ رح تحسوا أديه في فرق يعني كل شي تغير الموضة تغيرت طريقة المكياج تغيرت رسمه الحاجب تغيرت كل شي تغير".

وأضافت ليليا قائلة:" وشي طبيعي البنت تحافظ على شكلا أو تعمل شي بيريحا عن طريق أشياء صغيرة متل بوتوكس وفيلر بس هادا ما بيعني إنّو يا لطييييييف مو مخلية شي مو عاملتو كلكون بتعملوا ويمكن أكتر بقا ريحوني من هالقصة وحاجة تحكوا فيها . إن شاء الله كون أشبعت فضولكن شكرآ".

ووصفت ليليا وضعها لشامة بالحرية الشخصية قائلة:" وبالنسبة لموضوع الشامة أنا حرة يا عيني بحط شامة بشيل شامة ماعم افهم واحد بيربي دقنو والتاني بيتعب فيها عاجبتني وحابة حالي هيك شو يلي زاعجكون".

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