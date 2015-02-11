أخبار عاجلة

مساء الأنوار: لقطات خاصة .. كواليس النادي المصري في مطار القاهرة -
مساء الأنوار: لقاء خاص مع إبراهيم حسن في مطار القاهرة قبل السفر لمواجهة فريق كمبالا سيتي -
مساء الأنوار: بعثة المصري تغادر القاهرة استعداداً لمواجهة كمبالا سيتي الأوغندي -
مساء الأنوار: لقاء خاص مع نجوم النادي المصري القدامى -
سحر نصر: حريصون على أن تكون مصر جاذبة للاستثمار -
مساء dmc - د/ محمد فؤاد: صياغة العلاقات المصرية مع أي دولة تبدأ من الداخل -
مساء dmc - وكيل مجلس النواب: الرئيس يبذل مجهود شاق يتابعه العالم كله والصحف العالمية تنقل ذلك -
«موقفنا ثابت وعلاقتنا راسخة».. تفاصيل لقاء السيسي بأعضاء الكونجرس الأمريكي -
مساء dmc - وكيل مجلس النواب: زيارة الرئيس السيسي نقطة فاصلة في تاريخ العلاقة بين البلدين -
مساء الأنوار: مقابلات مع بعض لاعبي سموحة بعد الفوز على الزمالك -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. المال والاعمال
  4. أونا

براءة 11 متهما والسجن ثلاث سنوات لـ3 آخرين فى قضايا الإخوان بأسيوط‎

Google+ Print
براءة 11 متهما والسجن ثلاث سنوات لـ3 آخرين فى قضايا الإخوان بأسيوط‎ براءة 11 متهما والسجن ثلاث سنوات لـ3 آخرين فى قضايا الإخوان بأسيوط‎

محكمة

قضت محكمة جنايات أسيوط  برئاسة المستشار عبدالهادي محمد خليفة وعضوية المستشارين محمد فهمي وسليمان الشاهد وأمانة سر بخيت شحاته وزكريا حافظ في القضية رقم 7595 جنايات قسم ثاني والمقيدة برقم 2920 ببراءة كل من محمد حسين علي سيد وعبدالرحمن عمر شوبة سيد  ومصادرة المضبوطات والمصاريف الجنائية .

وكانت النيابة قد وجهت لهم تهمة  الانضمام إلى جماعة أسست على خلاف أحكام القانون.

كما قضت هيئة المحكمة في الدعوى رقم 14628 مركز أسيوط والمقيدة برقم 3621 جنايات كلي أسيوط بمعاقبة كل من سيد عبدالسلام أحمد سيد ، محمود سيد عبدالسلام أحمد وصلاح سيد عبدالسلام أحمد بالسجن لمدة 3 سنوات عما أسند اليهم والزامهم بالمصاريف الجنائية بعد أن وجهت لهم تهم  بالإنضمام إلى جماعة أسست على خلاف أحكام القانون.

 كما برأت محكمة جنايات أسيوط كلي معاذ محمد عبدالحميد  ورمضان محمد كامل وسامح محمد محمود وحسن عبدالكريم حسن ومحمود حامد محمد احمد ومصطفى محمد ابراهيم وعبدالمقصود خميس عيسى وتوني عبدالمنعم توني وموسى علي موسى ومحمد محي عبدالواحد ومحمود السيد سليمان  مما اسند اليهم والمصاريف الجنائية وقضت بالمؤبد ليوسف محمد وصفى  فى القضية  رقم4811 لسنة 2014 جنايات ثان أسيوط والمتهم فيها 12 طالبا بفرع جامعة الأزهر بالانضمام إلى الإخوان والتجمهر واستعراض القوة والتخريب.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا