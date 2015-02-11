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اتحاد الكرة يدرس عودة الدوري تدريجيا واستبعاد الدفاع الجوي

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اتحاد الكرة يدرس عودة الدوري تدريجيا واستبعاد الدفاع الجوي اتحاد الكرة يدرس عودة الدوري تدريجيا واستبعاد الدفاع الجوي

يدرس اتحاد الكرة عودة الدوري المصري الممتاز بعد أيام وذلك على الرغم من كارثة الدفاع الجوي والتي راح ضحيتها 22 مشجعا من الزمالك.

وعلم FilGoal.com من مصدر داخل اتحاد الكرة أن المسؤولين في الجبلاية يدرسون استكمال بطولة الدوري بداية من مباراة الرجاء وبتروجيت يوم 19 من الشهر الجاري.

كما يدرس أيضا اتحاد الكرة استبعاد ملعب الدفاع الجوي من استضافة مباريات الدوري المتبقية.

وكان الدوري قد تم تأجيله لأجل غير مسمى بقرار من رئاسة الوزراء بعد وقوع كارثة الدفاع الجوي قبل انطلاق مباراة الزمالك وإنبي يوم الأحد الماضي.

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