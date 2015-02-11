بموافقة مرتضى أو بدون .. لاعبو الزمالك في مؤتمر صحفي لتوضيح الحقائق

يوضح عدد من لاعبي الزمالك حقائق ما حدث في ملعب الدفاع الجوي يوم مباراة فريقهم ضد إنبي والتي شهدت سقوط 22 قتيلا على هامش اللقاء.

وسقط 22 مشجعا لنادي الزمالك في الاشتباكات التي وقعت بينهم وبين قوات الأمن قبل لقاء الفريق الأبيض أمام إنبي في الدوري في ملعب الدفاع الجوي.

وعلم FilGoal.com أن لاعبو الزمالك قرروا عقد مؤتمرا صحفيا يوم الخميس لتوضيح حقائق ما حدث في ملعب الدفاع الجوي.

وثار الجدل حول علم لاعبي الفريق الأبيض بسقوط ضحايا قبل المباراة من عدمه، وارتبط الأمر بعمر جابر لاعب الفريق الذي رفض لعب اللقاء.

ويصر لاعبو الزمالك على عقد هذا المؤتمر الصحفي حتى في حالة عدم موافقة مرتضى منصور رئيس النادي الذي لم يعطي رأيه حتى الآن.