عودة الدوري - إكرامي والقيعي ضد رجوعه طالما لم يعاقب المسؤولين

تم تأجيل الدوري لأجل غير مسمى من جديد في أعقاب سقوط 22 مشجعا على الأقل ينتمون للزمالك قبل مباراة فريقهم مع إنبي.. فما سيكون مصير البطولة؟

FilGoal.com ذهب لسؤال بعض مشاهير الكرة المصرية وطرح عليهم سؤال ما رأيك في مسألة عودة الدوري؟

عدلي القيعي مسؤول التسويق في الأهلي أجاب "صعب، عودة الدوري والكرة صعب لديك حادث بشع أخطأ فيه الجميع.. كرة القدم الآن ليست أولوية بسبب الخسائر البشرية والمادية للإرهاب".

وأضاف "الذي حدث سيأثر على الكرة لفترات طويلة، المأساة حدثت بسبب القرار الخاطئ بعودة الجماهير، حذرت بأنها لا يجب أن تقام بحضور الجماهير وتعرضت لانتقادات بسبب هذا الرأي، لكن المقدمات كانت تشير إلى أن البلد ليست جاهزة".

من ناحية أخرى يرى شريف إكرامي حارس الأهلي أن طالما تجميد الدوري أو حتى إلغاء الكرة في مصر ضمانا لعدم حدوث كوارث أو سقوط ضحايا فليكن هذا الأمر.

وقال إكرامي عبر حسابه الشخصي على تويتر "إذا كان في تجميد الرياضة بشكل عام و كرة القدم بشكل خاص في مصر أو حتى إلغائها ضماناً لعدم سقوط ضحايا أو حدوث كوارث مرة أخرى فليكن فوراً".

وأضاف "للأسف المشكلة الحقيقية ليست في الرياضة ولنا في أحداث بورسعيد عبرة،إنما في كيفية التعامل مع النفس البشرية و إنعدام قيمة الآدمية في كل شئ".

وأردف "فإذا هانت النفس البشرية بدون قصاص أو عقاب رادع سيصبح الأمر مجرد حداد في قنوات و شعارات تردد و ذكري سنوية،و نهيئ أنفسنا لأستقبال كارثة أخرى".