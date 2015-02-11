كيف تعامل الأهلي والزمالك وليفربول مع ضحاياهم

تغيير شعار الفريق، الوقوف إلى جانب أهالي الضحايا والناجين منهم طوال 23 عاما من أجل البحث عن الحقيقة كان هو أبرز ما قام به ليفربول في أعقاب حادثة هيلزبره المأساوية.

في عام 1989 فقد 96 مشجعا لليفربول أرواحهم في ملعب هيلزبره أثناء حضورهم لمباراة نصف نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي أمام نوتنجام فورست، وألقت الشرطة باللوم آنذاك على المشجعين متهمة إياهم بتعاطي المواد المخدرة، بالإضافة لكونهم مخمورين، مما أدى إلى وقوع الحادثة في النهاية.

تلك الاتهامات جعلت جمهور ليفربول يشن حملة انتقادات قوية ضد الحكومة والشرطة الإنجليزية، مطالبين بالبحث عن العدل بشكل يومي حتى ظهرت الحقيقة في عام 2012 أي بعد 23 عاما من الظلم، والتي أشارت إلى إخفاق قوات الأمن في التعامل مع زيادة أعداد الجماهير ما أدى إلى تدافعهم والسقوط في النهاية.

ولكن كيف تعامل النادي الإنجليزي بشكل رسمي مع جماهيره بعد ذلك الحادث الذي يصنف الأسوأ في تاريخ الكرة الإنجليزية؟

بداية قام ليفربول بتغيير شعاره بوضع شعلتين على ناحيتيه، بالإضافة لوضع بوابات شانكلي أعلاه، وهي التي يمر عليها الجمهور حينما يذهب إلى أنفيلد لحضور المباريات، بالإضافة لإنشاء نصب تذكاري بأسامي الضحايا داخل مقر النادي.

يرفض ليفربول منذ ذلك الحين لعب أي مباراة في 15 إبريل، وهو اليوم الذي وقعت فيه الحادثة وذلك تكريما لضحاياه، بالإضافة إلى الوقوف دقيقة حداد في كل عام في أقرب لقاء لذلك التاريخ.

كما أن الموقع الرسمي للحمر يوجد به قسم خاض لهيلزبره، يوجد به صورا لضحايا الحادث وبياناتهم، مع تجميع كل الأخبار التي تكتب عن ذلك الحادث في أي صحيفة إنجليزية ووضعها في تلك الصفحة.

كل هذا بالإضافة إلى تدعيم رابطتي أسر الضحايا، والناجين من الكارثة واللتان تهدفان إلى البحث عن العدالة، ونفي اتهامات الشرطة التي أخلت مسؤوليتها عن تسببها في الحادث.

الأهلي وشهداء بورسعيد

بعد سقوط 72 مشجعا للأهلي في ستاد بورسعيد عقب مباراته مع المصري في الأول من فبراير عام 2012، استضاف مقر النادي بالجزيرة العزاء لمدة ثلاثة أيام متواصلة، مع إنشاء نصب تذكاري لهم.

قرر الأهلي بعد ذلك الاستعانة بالمحامي رجائي عطية ليكون موكلا عن أسر الشهداء في القضية، بالإضافة إلى تقديم عمرة لأسر الضحايا، مع تسمية الصالة المغطاة باسم "الشهداء"، وإحياء ذكرى الحادث بشكل سنوي، ووضع رقم 72 على شعار القناة التليفزيونية، وقمصان التدريب للفريق الأول.

فيما قرر اللاعبين التبرع بمليون جنيه لأسر ضحايا بورسعيد، وقام مانويل جوزيه المدير الفني للفريق وقتها بالتبرغ بمبلغ 375 ألف جنيه.

وكان هناك بعض المقترحات الأخرى لكن لم يتم تنفيذها مثل إقامة لقاء قمة أمام الزمالك وتعود أرباحه إلى أسر الشهداء.

الزمالك وشهداء الدفاع الجوي

قرر مجلس إدارة الزمالك إنشاء صندوق برأس مال قيمته مليون جنيه لتدعيم أسر شهدائه الـ22 الذين سقطوا أمام ملعب الدفاع الجوي قبل لقاء إنبي في الدوري.

لكن رفضت الإدارة إقامة عزاء داخل مقر النادي بميت عقبة بسبب بعض الصعوبات الأمنية، حسبما أكد عضو المجلس أحمد مرتضى منصور.

ومن المفترض أن يجتمع مجلس إدارة النادي الأبيض لاتخاذ بعض الإجراءات الأخرى والتي سوف يساند من خلالها أسر ضحاياه.

أما من جهة اللاعبين، فقد اتفقوا فيما بينهم على تجميع ربع مليون جنيه والتبرع به لمستشفى سرطان الأطفال 57357 كصدقة جارية على أرواح مشجعيهم.