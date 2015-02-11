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خالد قمر يدافع عن نفسه في كارثة الدفاع الجوي

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خالد قمر يدافع عن نفسه في كارثة الدفاع الجوي خالد قمر يدافع عن نفسه في كارثة الدفاع الجوي

أكد خالد قمر مهاجم الزمالك أنه لم يكن يعلم بسقوط ضحايا قبل مباراة إنبي، التي راح ضحيتها 22 مشجعًا خارج أسوار ملعب الدفاع الجوي.

واستعاد قمر ذكريات اليوم الأليم، قائلاً: "كنت مع الفريق في الحافلة، وأقسم بالله لو أعلم بسقوط ضحايا بنسبة 1%، لرفضت اللعب".

وأضاف في تصريحات تليفزيونية: "تحدثت عبر الهاتف مع أصدقاء لي دخلوا الملعب، وأكدوا أنه لا توجد أي مشاكل في المدرجات".

وتابع مهاجم الشرطة السابق "لن نترك حق من مات، سنحاول فعل أي شيء للجماهير التي تعشق الزمالك".

وأتم خالد قمر "أول تجمع للفريق سيكون الخميس، وسيتم الاتفاق على كيفية تكريم هؤلاء الضحايا، وهذا أقل ما يمكن تقديمه لهم".

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فيديو اليوم السابع