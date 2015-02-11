ما هو موقف المدربين الأجانب من الرحيل بعد بورسعيد والدفاع الجوي

مواقف وسيناريوهات متشابهة إلى حد كبير هي التي جمعت بين المدربين الأجانب الذين تصادف وجودهم في مصر أثناء حدوث كارثة إنسانية كبرى سواء كانت في بورسعيد أو في الدفاع الجوي.

FilGoal.com يستعرض مواقف المدربين الأجانب من البقاء أو الرحيل عن مصر بعد وقوع أحداث مجزرتي بورسعيد في 2012 والدفاع الجوي 2015.

- بوب برادلي

المدرب الأمريكي للمنتخب المصري آنذاك كان في بداية مشواره مع الفراعنة حيث بدأ مهمته في سبتمبر 2011، ولكن بعد خمسة أشهر وقعت أحداث بورسعيد والتي نتج عنها سقوط 72 مشجعا للأهلي.

برادلي رفض الرحيل رغم إلغاء الدوري وعدم وجود مسابقة محلية منتظمة تساعده على اختيار اللاعبين، بل وقام بالمشاركة في المظاهرة التي تواجدت في ميدان سفنكس تنديدا لما حدث في بورسعيد.

- مانويل جوزيه

موقف جوزيه كان في بدايته مغايرا لبرادلي، فالمدرب البرتغالي أعرب عن رغبته في الرحيل بعدما رأى أمام عينه سقوط مشجعي الأهلي عقب نهاية لقاء فريقه أمام المصري، وأشارت الأنباء آنذاك إلى أنه قام بحجز تذاكر الطيران تمهيدا للعودة إلى بلاده.

ولكن سرعان ما قرر المدير الفني السابق لاتحاد جدة الاستمرار على رأس القيادة الفنية مع المارد الأحمر، قبل أن يرحل في شهر مايو من عام 2012، بعد نهاية تعاقده.

- خوان جاريدو

المدير الفني الإسباني للأهلي أكد في تصريحاته لصحيفة "موندو ديبورتيفو" بعد يوما من أحداث الدفاع الجوي أن إلغاء مسابقة الدوري ليس حلا، على الرغم من تأكيده بإنها ضرورة في الوقت الحالي من أجل إعادة التنظيم للبطولة مرة أخرى.

لكن في تصريحاته في اليوم التالي لصحيفة "أس" أنه حتى الآن لم يتخذ قراره النهائي سواء بالبقاء مع الأهلي أم الرحيل، موضحا أنه سوف يعلن عن ذلك بعد خوض لقاء السوبر الإفريقي.

- جوسفالدو فيريرا

تعاقد الزمالك مع المدرب البرتغالي لم يصبح رسميا حتى الآن، وأوضح مرتضى منصور رئيس النادي أن الأخير وقع على العقد من طرف واحد، مع وجود مؤتمر صحفي السبت المقبل لإتمام الإعلان الرسمي.

لكن فيريرا أكد في تصريحاته لإذاعة "أنتينا أوم" البرتغالية أنه لا يفكر في ترك مصر، على الرغم من الأنباء التي ظهرت فيما بعد وأفادت باتفاقه مع إدارة الزمالك على فسخ التعاقد بالتراضي حال عدم عودة الدوري مرة أخرى بعد شهر.