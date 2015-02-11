مسؤول بالداخلية: التذاكر لم تكن سبب أزمة الدفاع الجوي ولكن!

أكد اللواء عبدالفتاح عثمان مساعد وزير الداخلية للعلاقات العامة أن السبب الرئيسي وراء وقوع أحداث الدفاع الجوي هو إصرار الجمهور على عدم الخضوع لإجراءات التفتيش وليس عدم حملهم للتذاكر.

وشهدت مباراة الزمالك وإنبي في الجولة 20 من الدوري المصري الأحد الماضي قبل بدايتها سقوط 22 مشجعا للفرسان بعد اشتباكات مع قوات الأمن.

وشدد عثمان في تصريحات تليفزيونية على أن ما تردد حول أن الاشتباكات وقعت لرغبة الجمهور في الدخول لملعب المباراة بدون تذاكر لا يعد صحيحا، ولكن بسبب إصرارهم على عدم التفتيش.

وأضاف"كنا نخشى وجود مندسين بين المشجعين، لذلك التفتيش كان شيئا أساسيا".

في الوقت ذاته أوضح مساعد وزير الداخلية للعلاقات العامة على أن بعض الفيديوهات المصورة لأحداث الكارثة التي شهدها ملعب الدفاع الجوي لا تعد حقيقية.

وأوضح"هناك بعض اللقطات المصورة الأخصائيين في النيابة كشفوا وجود تلفيق بها، بمعنى إنه تم تركيب الأصوات عليها".