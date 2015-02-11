جوزيه: إلغاء النشاط؟ قتلٌ للكرة المصرية.. ربما للأبد

يرى مانويل جوزيه المدير الفني الأسبق للأهلي أن الاقتراح بإلغاء النشاط الكروي للمرة الثانية يعد اقتراحا بـ"قتل الكرة المصرية.. ربما للأبد".

كان مجلس الوزراء المصري قد قرر تجميد النشاط الكروي لأجل غير مسمى في أعقاب سقوط نحو 20 قتيلا من مشجعي الزمالك قبل مباراة الفريق أمام إنبي بالدوري الممتاز باستاد الدفاع الجوي، في اشتباكات مع الشرطة.

وطالبت بعض الأصوات بإلغاء النشاط الكروي هذا الموسم تماما كما حدث بعد كارثة بور سعيد عام 2012، التي سقط وقتها 72 قتيلا من جمهور الأهلي بعد مباراة المصري.

ورد جوزيه لـFilGoal.com "إلغاء النشاط الكروي من جديد نهائيا سيقتل الكرة المصرية، سيقتلها".

الكرة المصرية تأثرت كثيرا بسبب إلغاء النشاط لمدة عامين، فلم يصل المنتخب المصري لبطولة كأس الأمم الإفريقية نسختي 2013 و2015، كما لم يتأهل الفراعنة لمونديال 2014.

وأضاف المدرب الحاصل على بطولات عديدة مع الأهلي "من الضروري رد الحقوق ومعاقبة المسؤولين عن الحادث، لكن من الضرر بشك قاتل للكرة المصرية إلغاء النشاط نهائيا".

وأتم "نعم.. ربما يقتلها للأبد.."