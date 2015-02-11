بالفيديو.. رامى صبرى يطرح “فى كل مكان” احتفالاً بعيد الحب

اختار المطرب رامى صبرى، يوم عيد الحب لطرح أغنيته الجديدة بعنوان “فى كل مكان” على قناة مزيكا على اليوتيوب ومحطة إذاعة نغم إف إم وراديو 9090، وإذاعة ميكس إف إم، وإذاعة إم بى سى إف إم، وأيضًا يمكن تحميلها من آى تيونز، وذلك هدية لجمهوره للاحتفال بهذه المناسبة.

ويقول مطلع الأغنية :.. فى كل مكان أروح لك … وشوقى ياخدنى ليك يمكن بالصدفة أقابلك … ولا أطمن عليك باروح وأنا قلبى حاسس إنى هاقابلك أكيد واستنى وابقى شايف خيالك من بعيد

أغنية “فى كل مكان” من كلمات تامر حسين، وألحان شادى حسن، وتوزيع طارق توكل، وهى إحدى أغنيات ألبوم رامى الجديد الذى يقوم حاليا بتسجيله، وسيقدم من خلاله العديد من المفاجآت الفنية الجديدة خلال موسم الصيف المقبل.