منشقو الإخوان والجماعة الإسلامية يتقدمون بطلب للرئاسة للحصول على 3 مقاعد بـ«التعيين»

أعلنت حركة «إخوان منشقون» دفعها بـ20 مرشحًا في الانتخابات البرلمانية المقبلة، في محافظات القاهرة والغربية والإسكندرية والجيزة والمنوفية والبحيرة وأسيوط والمنيا وأسوان والغردقة. قالت الحركة، في بيان لها أمس، إنها ستدعم قائمة حزب النور السلفي، باعتباره ممثلاً عن الإسلاميين. وأضافت: «هذا القرار يأتي حرصًا منا على مصلحة الوطن العليا الدائمة وعلى استقرار الأمور العامة لدى المواطن العادي، ودعم مؤسسات الدولة والمشاركة مع فئات المجتمع في بناء المستقبل وخارطة الطريق، وحفاظا منا على ثورتي 25 يناير و30 يونيو، وسعيًا نحو تحقيق العدالة الاجتماعية في الجمهورية».

وقال عمرو عمارة، منسق الحركة، إنهم سيتقدمون بطلب لرئاسة الجمهورية لتعيين ثلاثة شخصيات منتمية للتيار الإسلامي في البرلمان المقبل، ضمن النسبة المخصصة للرئيس. وأضاف لـ«المصري اليوم» أن الشباب ليست لديهم خبرة في الانتخابات البرلمانية، ونسب دخولهم البرلمان ضعيفة، وهم في حاجة إلى دعم قوي من الدولة خلال الفترة المقبلة.

وقال محمد توفيق، المنشق عن الجماعة الإسلامية، إنه سيتم تشكيل تحالف إسلامي سياسي لوضع خطة عمل الفترة المقبلة، كما سيتم الاتفاق حول المرشحين الذين سيتم دعمهم في الانتخابات البرلمانية المقبلة، لكنه شدد على عدم خوضه السباق الانتخابي.

وأضاف لـ«المصري اليوم» أنهم سيتفقون على مجموعة مؤتمرات وإصدار كتيبات ومراجع، في محاولة لمحاربة التطرف والإرهاب، لافتا إلى أنهم لن يكونوا مع الدولة على طول الخط، لكنهم سيقفون وراءها في الصواب فقط، ولن يدعموها في أي سياسة خاطئة، على حد قوله.