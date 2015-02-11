التحاليل تثبت تعاطى ١٤ مرشحاً للمخدرات

كشف مصدر بالمجالس الطبية المتخصصة عن أن نتائج التحاليل أثبتت تعاطي ١٤ ممن تقدموا لإجراء الكشف الطبي لخوض الانتخابات البرلمانية المخدرات، وتم إرسال تقاريرهم الطبية للجنة العليا للانتخابات لاتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم.

وقال الدكتور حسام عبدالغفّار، المتحدث الرسمي للوزارة، إن عدد الذين تقدموا لإجراء الكشف الطبي ٦٧٢٠ شخصاً.

من جهة أخرى، شهد اليوم الرابع لفتح باب الترشح لانتخابات مجلس النواب بمحكمة جنوب القاهرة إقبالاً ضعيفاً من راغبي الترشح بسبب الطقس العاصف، فيما بدأت لجنة تلقي الطلبات أعمالها منذ التاسعة، وظلت القاعة المخصصة للجنة خالية من المرشحين حتى الساعة الحادية عشرة، وحضر بعدها من قدموا أوراقهم من قبل، ولم تكن مستوفاة وحضروا لاستكمالها، ومن بين المتقدمين هويدا عبدالمحسن صقر عن دائرة المقطم مستقل فردي، وقالت إن الطقس السيئ لم يمنعها من المجيء للمحكمة والتقدم بأوراقها، وحضرت دينا عبدالعزيز «30 عاماً» لاستكمال أوراق ترشحها، ودفع مبلغ التأمين، تمهيداً لنزولها على المقعد الفردي بحلوان، إذا لم تتمكن من خوضها على قائمة الفريق أحمد شفيق. وتسبب سوء الأحوال الجوية في عزوف المرشحين بكفرالشيخ عن التقدم بأوراقهم في اليوم الرابع، وخلت شبابيك تلقي الطلبات بمحكمة كفرالشيخ تماماً من المرشحين. وقال المستشار سامي مصيلحي، رئيس اللجنة القضائية المشرفة على الانتخابات بكفرالشيخ، إنه تقدم للترشح في اليوم الرابع مرشحان فقط، وإن عدد المرشحين حتى الآن منذ بدء فتح باب تلقي الطلبات بلغ 159 مرشحاً. وفي القليوبية واصلت لجنة تلقي طلبات الترشح عملها بمحكمة بنها الابتدائية لليوم الرابع على التوالي، حيث تقدم حتى عصر أمس 6 مرشحين بينهم أول مرشحة من السيدات في دائرة قسم بنها وهي إيمان المرسي عن حزب المؤتمر، كما تقدم كل من محمود عبدالرحمن مديرعام عن دائرة بنها مستقل، وأحمد محمود حسانين عن قسم ثان شبرا الخيمة فردي مستقل، وأحمد محمد عزب عن قسم أول شبرا الخيمة، أمين تنظيم حماة الوطن عن الحزب مستقل، وبذلك يبلغ عدد المرشحين الذين تقدموا للانتخابات بالقليوبية 189 مرشحاً.